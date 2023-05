Ils ont scanné le Titanic et ont obtenu une nouvelle vue stupéfiante sur son épave - des images à couper le souffle

Une entreprise de cartographie sous-marine a réalisé le premier scan numérique en taille réelle du Titanic, dévoilant une vue entièrement inédite de l'épave la plus célèbre au monde.

Le naufrage du Titanic en 1912 a captivé l'imaginaire public pendant plus d'un siècle. Et bien qu'il y ait eu de nombreuses expéditions sur l'épave depuis sa découverte en 1985, sa taille gigantesque et sa position reculée - à environ 3 800 mètres sous l'eau et 740 kilomètres au large de Terre-Neuve, au Canada - ont rendu presque impossible une vision complète de l'épave.

Mais ça, c'était avant. Grâce à la technologie développée par la société Magellan Ltd., les scientifiques ont réussi à cartographier le Titanic dans son intégralité, depuis ses sections de proue et de poupe (qui se sont séparées après le naufrage) jusqu'à son champ de débris de 5 par 8 kilomètres. Le résultat est un "jumeau numérique" précis de l'épave, a déclaré dans un communiqué de presse Atlantic Productions, partenaire média du projet.

"Ce que nous avons créé est un modèle 3D photoréaliste très précis de l'épave", explique Gerhard Seiffert, spécialiste de la capture 3D. "Les images précédentes ne permettaient de voir qu'une petite zone de l'épave à la fois. Ce modèle permettra aux gens de zoomer et de voir l'ensemble pour la première fois... C'est le Titanic comme personne ne l'a jamais vu."

Magellan qualifie ce projet de plus grand projet de numérisation sous-marine de l'histoire : "Nous pensons que ces données sont environ dix fois plus volumineuses que tout modèle 3D sous-marin qui ait jamais été tenté auparavant", a déclaré Richard Parkinson, fondateur et PDG de Magellan.

Les experts en histoire du Titanic et en exploration sous-marine saluent le modèle comme un outil de recherche inestimable. Ils pensent qu'il pourrait aider les scientiffiques et les historiens à résoudre certains des mystères persistants du navire - et à en apprendre davantage sur d'autres sites sous-marins.

Les scientifiques ont passé six semaines à capturer des scans du site, en utilisant une technologie que Magellan dit avoir développée pendant cinq ans. L'expédition a déployé deux sous-marins, nommés Roméo et Juliette, à environ 3800 mètres sous la surface pour cartographier chaque millimètre du site de l'épave. Ils ne sont pas entrés à l'intérieur du navire, et ont encore moins touché le site, conformément aux réglementations existantes.

Les scientifiques ont passé des mois à traiter et à rendre les données pour créer le "jumeau numérique", que l'entreprise se réjouit de partager publiquement.