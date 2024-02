Le naufrage du Titanic était pire qu'on l'imagine, une vidéo dévoile ce qu'ont vraiment vécu les gens à bord

Cette vidéo sur le Titanic révèle la sombre réalité vécue par les victimes du plus célèbre naufrage de l'histoire. C'est terrifiant.

Le 14 avril 1912 est une date qui a marqué l'histoire. Quatre jours après son départ de Southampton en Angleterre, le RMS Titanic, présenté comme le plus grand paquebot du monde à l'époque, flambant neuf, faisait naufrage dans l'Atlantique Nord au large de Terre-Neuve après avoir percuté un iceberg. Le naufrage a causé la mort de plus de près de 1500 personnes.

Grâce au récit des 700 survivants du naufrage, les faits ont pu être reconstitués avec les témoignages de chacun. Il semblerait que les passagers ne se soient pas rendus compte tout de suite de l'impact de l'iceberg. Le Titanic avait été présenté comme un navire "insubmersible", ce qui a également conduit l'équipage à minimiser les risques et l'importance de l'impact.

Si l'histoire du Titanic avait déjà marqué les esprits à l'époque, son histoire s'est inscrite dans l'imaginaire moderne grâce au film de James Cameron sorti en 1997. Le réalisateur a tenté de reproduire le navire et le naufrage de la façon la plus réaliste possiblee en s'entourant d'une équipe d'ingénieurs et de scientifiques qui l'ont assisté dans la reproduction du Titanic.

Néanmoins, il est fort probable que les images existantes ne reflètent pas la réalité du naufrage. Il a longtemps été cru que les conditions météorologiques étaient largement responsables de l'impact entre le Titanic et l'iceberg. Des météorologues de Météo France se sont toutefois replongés dans les archives et ont démontré que la météo n'était en réalité pas si mauvaise.

Marie-Hélène Pépin, cheffe du département documentation à Météo France, expliquait en 2022 sur Radio France : "Dans nos cartes météorologiques de l'époque, nous voyons que le Titanic est au centre d'un vaste anticyclone. Il fait très beau, il n'y a pas de vent, pas de nuages".

Pour les experts, le naufrage du Titanic s'expliquerait davantage par une illusion d'optique. Xavier Popineau, bibliothécaire et auteur du dossier réalisé par Météo France, explique qu'en "région polaire, la surface de la mer est très froide mais l'air au dessus plus chaud. Cela génère un mirage supérieur, c'est à dire que l'on voit l'objet au dessus de l'horizon. Un bateau, la mer se retrouvent en hauteur." Répondant au nom de Fata Morgana et Fata Bromosa, ces phénomènes optiques sont courants en régions polaires.

Cette version des faits semble être confirmée par une vidéo récemment postée sur X. La créatrice de contenu "Science Girls" a republié une vidéo de Historyland qui recrée le naufrage dans les conditions les plus probables. Sur cette vidéo, le navire s'enfonce dans l'eau dans une nuit complètement noire où l'on n'aperçoit que les dernières lumières du Titanic briller.

Cette vidéo partagée le 15 février 2024 a marqué les internautes qui ont été nombreux à réagir en commentaires. Bon nombre d'entre eux ont insisté sur la terreur que la nuit noire a dû infliger aux naufragés.

La totale ou quasi-totale obscurité a dû renforcer l'effroi de la surprise puis de l'eau glacée montant dans le bateau. Cette obscurité est un élément assez absent dans l'imaginaire collectif, forgé surtout sur les images de cinéma de James Cameron, qui a reproduit le naufrage avec les éclairages nécessaires, pensant aux spectateurs.