Les scientifiques pensent avoir enfin percé l'un des plus gros mystères des pyramides

Une nouvelle découverte sur les pyramides lève le voile sur l'un des grands mystères de leur construction.

Impressionnantes et mystérieuses, les pyramides d'Egypte ont toujours intrigué. Les secrets de leur construction se dévoilent progressivement. Parmi les questionnements, il y a celui sur leur emplacement et leur alignement. Elles sont, en effet, situées dans une zone désertique, dont l'accès apparait difficile notamment lors de la phase de construction. Le Nil coule aujourd'hui à plusieurs kilomètres à l'est des pyramides.

Selon une étude publiée dans la revue scientifique Communications Earth & Environment, une nouvelle découverte pourrait expliquer pourquoi 31 pyramides, dont les plus célèbres situées sur le plateau de Gizeh, ont pris ces places.

Les scientifiques ont utilisé des images satellites et analysé des échantillons de sol pour étudier cette zone. Ils sont partis de l'hypothèse que les pyramides construites sur une période de 1000 ans, qui a débuté il y a environ 4700 ans, avaient en réalité été érigées le long du Nil, qui à l'époque coulait beaucoup plus haut et se divisaient en plusieurs bras.

L'analyse du sol est venue confirmer l'existence de sédiments fluviaux et donc d'anciens canaux tout près des pyramides. De même pour les images satellites qui ont permis de cartographier un bras du fleuve aujourd'hui disparu. Les recherches montrent aussi que plusieurs pyramides possèdent une chaussée surélevée qui s'étend perpendiculairement à l'ancien bras et se termine sur sa berge. Selon l'étude, des dizaines de pyramides avaient alors été réparties sur 65km et bordaient la voie navigable.

Ce bras du fleuve, nommé "Ahramat", "pyramide" en arabe, mesurait environ 0,5 km de largeur et 25 mètres minimum de profondeur, des proportions similaires au Nil actuel. Ce cours d'eau permettait probablement de faire venir les matériaux mais aussi de transporter les corps de ceux qui allaient être enterrés dans ces sépultures.

Sa disparition s'expliquerait par une importante accumulation de sable, transporté par le vent, et par une grande sécheresse qui s'est produite il y a 4200 ans. Ces éléments auraient asséché et recouvert ce bras du fleuve existant auparavant. Les chercheurs souhaitent la poursuite des recherches qui pourraient mener à la découverte d'éventuels autres bras du Nil, aujourd'hui enfouis.