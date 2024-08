Cette grande cité a été brutalement abandonnée par ses habitants, ce mystère divise les chercheurs

La cité de Cahokia a été désertée et les chercheurs peinent à se mettre d'accord sur l'explication de cet exode.

Pendant des centaines d'années, Cahokia était une ville très animée de l'Illinois américain, à l'est du fleuve Mississippi. Vers le milieu du XIVème siècle, alors que la cité était habitée par plus de 50 000 personnes et s'étendait sur plus de 1600 hectares, un exode a eu lieu. Comment expliquer l'abandon soudain de ce territoire pourtant dynamique ?

La première hypothèse envisagée est celle d'une grande sécheresse qui a nui aux récoltes. Cependant, la nouvelle enquête du Bureau of Land Management des États-Unis et de l'Université de Washington à Saint-Louis, publiée dans The Holocene, vient de mettre en péril cette théorie. Les scientifiques ont pour ce faire analysé des échantillons de sol et y ont cherché des isotopes de carbone, qui sont des indicateurs des types de cultures plantées. Ils ont relevé que deux isotopes de carbone étaient toujours bien présents pendant la période où les gens quittaient la cité.

Les chercheurs assurent alors que la sécheresse n'aurait pas pu faire fuir toute la population : "Étant donné la diversité de leur base alimentaire connue, le paysage domestiqué autour de Cahokia a peut-être été résilient face au changement climatique et capable de produire plus de nourriture que ce dont les Cahokiens avaient besoin". Ils estiment donc que les Cahokiens avaient probablement été capables de s'adapter à la sécheresse et avaient pu mettre en place des systèmes pour stocker la nourriture, sachant qu'ils bénéficiaient d'un régime alimentaire diversifié (poissons, oiseaux, fruit, noix...) leur permettant d'avoir davantage de ressources possibles.

Les chercheurs veulent poursuivre leurs recherches pour en savoir plus sur les cultures de cet ancien peuple. "La collecte de ces informations nous aiderait à voir si les gens ont opté pour des cultures différentes en réponse au changement climatique", a expliqué l'archéologue Natalie Mueller, de l'Université de Washington.

Mais alors pourquoi la population a-t-elle fui la cité ? Les experts n'ont pas répondu à cette question, évoquant seulement des "pressions extérieures qui les ont poussés à partir". "Je n'imagine pas une scène où des milliers de personnes quittent soudainement la ville. Les gens se sont probablement dispersés pour être près de leur famille ou devant la perspective de nouvelles opportunités", a supposé Natalie Mueller. Le site est aujourd'hui inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1982 et attire 250 000 visiteurs par an.