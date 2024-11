La plus vieille carte du monde retrouvée, ce que les Humains de l'époque pensaient est fascinant

Comment le monde était-il représenté il y a près de 3000 ans ? Cette carte donne une réponse surprenante.

Découverte en 1882 à Sippar en Irak et conservée au British Museum, la carte Imago Mundi est la plus ancienne carte du monde. Elle est vieille de près de 3000 ans et est gravée sur une tablette d'argile babylonienne. Elle est marquée par des dessins caractéristiques du cunéiforme, ancien système d'écriture. Son auteur demeure inconnu. Récemment, de nouvelles recherches ont été effectuées sur la carte pour la déchiffrer davantage et les résultats ont été rapportés dans une vidéo du musée de Londres.

Elle offre un aperçu unique de la perception du monde par les Babyloniens. Il y est représenté sous forme de disque avec au centre la Mésopotamie, qui correspond à l'Irak actuel. Le fleuve Euphrate s'étend du nord au sud et est entouré de villes et de régions, mis en avant par de petits cercles, telles Babylone, Assyrie, Der et Urartu. Une double bande circulaire, désignée comme la "rivière amère", marque ensuite la séparation entre leur territoire et les terres inconnues. "Ce diagramme circulaire encapsule l'ensemble du monde connu dans lequel les gens vivaient, prospéraient et mouraient", a précisé le Dr. Irving Finkel, spécialiste du cunéiforme au British Museum, dans la vidéo.

© Verso de la carte conservée au British Museum

Les extrémités de la carte sont marquées par des symboles triangulaires, qui signalent des régions inexplorées. Elles sont associées à des légendes, inscrites au verso de la tablette et commençant par une phrase semblable : "Depuis la Rivière Amère, tu devras parcourir [six ou huit] lieues pour atteindre...". L'un d'eux rapporte le récit d'un déluge, similaire à l'histoire de l'arche de Noé. Le texte laisse même entendre où se situe l'épave de l'arche, qui serait visible en gravissant une montagne. Une autre évoque la légende de l'endroit "où le soleil n'est pas visible", rapportant au voyage mythique de Gilgamesh vers des terres d'obscurité perpétuelle. La création du monde par le dieu babylonien Marduk est aussi racontée.

Selon le Dr. Irving Finkel, il y a aussi des références à des créatures mythologiques, comme l'homme-scorpion, qui sont associées aux territoires situés au-delà de la frontière physique. La vision babylonienne du monde était donc tournée autour de nombreuses croyances et de mystères. La carte pourrait livrer encore davantage de secrets mais comme le rappelle le Dr Finkel, cela va demander encore beaucoup de temps.