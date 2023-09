Les Français sont-ils vraiment plus fainéants que les autres ? Voici le nouveau classement des pays qui travaillent le plus et le moins

Quels sont les pays où l'on travaille le plus ? La France en fait-elle partie ?

Fainéantise et paresse sont des clichés qui collent à la peau des Français, mais qu'en disent les chiffres ? S'il est difficile de juger de l'état d'esprit et de la motivation des citoyens français, le temps que ces derniers passent au travail a été observé, décortiqué et analysé à maintes reprises. Il est surtout comparé au temps de travail dans les autres pays par l'Organisation internationale du travail (OIT) qui vient de dévoiler ses toutes dernières statistiques.

Celles-ci sont sans appel : la France est bien l'un des pays où la moyenne du temps passé à travailler par ses actifs est une des plus basses. Elle est même inférieure aux 35 heures hebdomadaires de travail mises en place depuis les années 2000 grâce à la réforme qui visait à réduire la durée légale du travail. A l'échelle de l'Europe, la plupart des pays affichent une durée de travail moyenne par actif qui gravite autour de 34 à 36 heures, soit tout de même quelques heures de plus que les Français qui travaillent en moyenne 30,1 heures selon l'OIT.

La France n'est pas la dernière au classement des pays européens sur le temps de travail, mais... l'avant dernière. Seule l'Autriche, où la durée moyenne du travail hebdomadaire est de 29,5 heures, fait moins. Il faut dire que si les pays européens se valent à quelques heures près, certains explosent la durée du travail par semaine, essentiellement en Europe de l'Est et dans les Balkans. Voici la liste des 10 pays où on travaille le plus en Europe :

Malte : 42,8 heures Monténégro : 42,7 heure Albanie : 41,2 heures Pologne : 40,1 heures Roumanie : 39,8 heures Bulgarie : 39,5 heures Ukraine : 39 heures Lituanie : 38,7 heures Lettonie : 38,4 heures Macédoine du nord : 37,7 heures

Et sur le plan international, les Français et les Européens sont-ils dans la moyenne haute ou basse de la durée moyenne du travail hebdomadaire ? La France est à la 153e position sur 163 pays évalués. Les données de l'OIT montrent que les habitants des autres régions du monde travaillent bien davantage en une semaine.

Si dans les pays occidentaux comme les Etats-Unis et le Canada les actifs travaillent comme les Européens, respectivement 36,4 et 32,1 heures par semaine, partout ailleurs le quota horaire est plus élevé. En Asie et en Afrique notamment, les actifs de nombreux pays travaillent plus que 40 heures par semaine :

Emirats arabes unis : 52,6 heures Gambie : 50,8 heures Bhoutan : 50,7 heures Lesotho :49,8 heures Congo : 48,6 heures Qatar : 48 heures Inde : 47,7 heures Mauritanie : 47,5 heures Libéria : 47,2 heures Bangladesh : 46,9 heures Pakistan : 46,7 heures Jordanie : 46,6 heures Liban : 46,6 heures Maldives : 46,2 heures Chine et Brunei : 461, heures

Si une corrélation entre la durée du travail et le niveau de développement du pays semble se confirmer avec les chiffres de l'OIT, certaines exceptions remettent en question ce lien : les Émirats arabes unis sont loin d'être le territoire le moins développé avec le 33ème PIB le plus élevé au niveau mondial en 2022. Quant à l'Inde et la Chine, elles font partie des dix premières puissances mondiales en 2023. Il existe quelques autres exceptions avec des durées de travail plus basses qu'en Europe dans des pays classés parmi les moins développés par l'ONU : le Rwanda et le Mozambique (28 heures), l'Ethiopie (29 heures) ou encore les Kiribati (27 heures) et le Vanuatu (24 heures).