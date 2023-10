Ce secteur va créer 200 000 nouveaux emplois jusqu'en 2030 environ, sans formation longue et avec un excellent salaire à la clé. Voici la liste des métiers et des salaires associés.

C'est le grand secteur d'activité de la décennie en France. La rénovation énergétique des bâtiments va être très fortement poussée par les politiques avec un plan de relance nécessitant 20 à 30 milliards d'euros d'investissement annuel supplémentaire dans les 6 prochaines années selon les chiffres officiels. Essentiel dans la transition écologique, le secteur a besoin de 650 000 postes d'ici à 2030, dont une grande part ne sera pas pourvue.

Une chance pour ceux qui cherchent un travail : 170 000 à 250 000 emplois supplémentaires devront être créés pour couvrir les besoins, comme là indiqué France Stratégie dans deux notes de septembre 2023 (n°126 et 127). Ce service du gouvernement estime qu'il faut renforcer l'attractivité de ces métiers, beaucoup se trouvant dans le bâtiment. Mais on peut estimer que remplacer des chaudières au fioul ou au gaz polluantes par des pompes à chaleur et de la biomasse, rénover des bâtiments basse consommation (BBC) et rendre la température intérieure plus supportable pour les foyers, en hiver comme lors des canicules, a de quoi donner du sens à son travail. Le tout dans des entreprises labellisées RGE (Reconnu garant de l'environnement).

Les salaires des nombreux métiers concernés sont aussi des arguments de poids. Ils ont été listés par France Rénov', le service public de la rénovation de l'habitat. Certaines rémunérations atteignent de deux à quatre fois le Smic, pour des métiers nécessitant une formation peu longue. Ces données sont officielles. France Renov' les a classées en quatre catégories de métiers et du salaire d'un débutant au salaire d'un confirmé :

Artisans spécialisés dans l'isolation

Maçon : 1652€ (débutant) à 2232€ brut/mois (expérimenté)

1652€ (débutant) à 2232€ brut/mois (expérimenté) Menuisier : 1653€ à 2233€ brut/mois

1653€ à 2233€ brut/mois Charpentier bois : 1900€ à 2800€ brut/mois

1900€ à 2800€ brut/mois Façadier / Peintre en bâtiment : 1589€ à 3000€ brut/mois

1589€ à 3000€ brut/mois Couvreur : 1300€ à 5000€ brut/mois

1300€ à 5000€ brut/mois Plâtrier / plaquiste : 1653€ à 6000€ brut/mois

Artisans chauffagistes

Plombier / Chauffagiste : 1750€ (débutant) à 2421€ brut/mois (expérimenté)

1750€ (débutant) à 2421€ brut/mois (expérimenté) Electricien installateur : 1653€ à 4000€ brut/mois

1653€ à 4000€ brut/mois Monteur en installations thermiques et climatiques : 1790€ à 4657€ brut/mois

D'autres métiers qui se trouvent en amont, dans la gestion ou dans l'encadrement d'un projet de construction ou de rénovation, nécessitent une formation plus longue :

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Chef de chantier : 2200€ (débutant) à 3000€ brut/mois (expérimenté)

2200€ (débutant) à 3000€ brut/mois (expérimenté) BIM manager (modélisation) : 2500€ à 4500€ brut/mois

2500€ à 4500€ brut/mois Conducteur de travaux : 1598€ à 4500€ brut/mois

1598€ à 4500€ brut/mois Architecte : 2000€ à 6000€ brut/mois

Expertises/études bâtiment