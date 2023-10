Un étonnant labyrinthe se trouve sur Mars - une vidéo de cette face mystérieuse de la planète rouge dévoilée

Les scientifiques sont parvenus à filmer un paysage aux allures de Grand Canyon sur la planète Mars. La vidéo a été dévoilée.

C'est un paysage de Grand Canyon, mais à la différence des gorges américaines, celui-ci est inaccessible pour l'homme car à des années-lumière de nous. L'agence spatiale européenne a diffusé une vidéo du survol de Mars qui montre que la surface de la planète rouge est pleine de surprises. Elle abrite notamment ce qui ressemble à un labyrinthe géant : le "Noctis Labyrinthus" (ou "Labyrinthe de la nuit").

Cette curiosité du paysage martien se situe entre les immenses canyons des Valles Marineris et les volcans du Tharsis Bulge - les plus grands volcans connus du système solaire - dont l'Olympus Mons, incontournable pour les amateurs de planétologie. C'est d'ailleurs l'activité volcanique de la planète qui a conduit à la formation du labyrinthe sur près de 1200 kilomètres. Une vallée labyrinthique quasiment aussi grande que l'Italie !

Sous l'effet des manifestations volcaniques, la croûte martienne s'est étirée en hauteur et l'activité tectonique de la planète a entraîné l'amincissement et l'affaissement de la croûte, ainsi que la formation de failles explique l'agence spatiale européenne.

Ces images du Noctis Labyrinthus sont tirées des observations de la sonde Mars Express et ont été captées sur huit orbites différentes autour de la planète. Elles ont été "combinées aux informations topographiques d'un modèle numérique de terrain pour générer un paysage tridimensionnel. Chaque seconde de la vidéo comprenant 50 images distinctes rendues selon un chemin de caméra prédéfini", précise l'agence.

Des failles inimaginables sur Terre

Les hauteurs du Noctis Labyrinthus représentent le niveau de la surface de Mars avant les modifications de terrains causées par des millions d'années de volcanisme et d'activité tectonique. Les failles creusées - appelées "graben" signifiant "tombes" - sont profondes de plusieurs kilomètres et peuvent également être très larges.

Les reliefs les plus importants montrent que les failles peuvent s'étendre sur 30 km de large et atteindre 6 km de profondeur. Dans ces fissures, de gigantesques glissements de terrain ont créé des reliefs supplémentaires sur les pentes des failles. Et en l'absence d'éboulements, des champs de dunes se forment sous l'effet des sables poussés par les vents martiens.

Le labyrinthe de Mars continue d'évoluer et la sonde Mars Express de l'agence spatiale européenne gravite toujours autour de la planète rouge. Son objectif : observer et cartographier sa surface, étudier son atmosphère et explorer "la manière dont divers phénomènes interagissent dans l'environnement martien". On attend avec impatience les prochaines images.