Attention si vous appelez votre partenaire par ce petit nom, c'est sans doute celui qu'il déteste le plus

Bébé, chouchou, mon trésor, mon amour... Quel petit surnom affectueux donnez-vous à la personne qui partage votre vie ? Attention, certains sont détestés et on sait lesquels !

Se faire appeler par un petit surnom, c'est plus doux que d'entendre son prénom non ? Figurez-vous que dans les couples, c'est encore une évidence. D'ailleurs, selon une estimation effectuée par Preply, 87% des couples utilisent des mots doux pour s'adresser à leur partenaire. Et 79% des personnes en couple affirment que l'utilisation d'un surnom affectueux renforce leur relation. Ce sont là les enseignements d'un sondage effectué par ce site Internet, auprès d'un large panel de plus de près de 2000 personnes.

On y apprend aussi que de nombreux couples ont leurs petits noms bien à eux, qu'ils inventent pour leur partenaire. Mais la plupart des surnoms affectueux sont partagés, on les entend régulièrement lorsqu'on côtoie un couple. Certains sont assez populaires et mêmes très appréciés. Selon le sondage conduit par Preply, il existe même un top-5 des petits noms les plus aimés. Il s'agit de :

Bébé

Chéri

Mon amour

Mon coeur

Chaton

Si vous donnez à votre moitié l'un de ces petits surnoms chaleureux, c'est donc plutôt une bonne idée. Sachez d'ailleurs que "bébé" est aussi très donné et apprécié en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, mais aussi au Portugal, en Chine et au Japon ! Des surnoms très donnés et très aimés ailleurs sont plus étonnants : "Coccinelle" en Ukraine, "Ma souris" en Allemagne, "Mon âme soeur" ou "Chouchou" aux Pays-Bas.

Certains surnoms sont eux, au contraire, très peu appréciés. Les plus détestés sont les suivants en France, toujours selon le même sondage :

Ma puce

Ma vie

Lapin

Si vous avez adopté l'un de ces trois surnoms, méfiez-vous ! Soit votre partenaire le déteste mais vous ne le dis pas, de peur sans doute de vous froisser, soit vous avez de la chance et votre moitié a des goûts très différents des autres. Dans tous les cas, nous vous conseillons vivement de vous assurer qu'il n'y a pas de non-dit ou de gêne : ces trois surnoms sont vraiment les moins aimés de tous !