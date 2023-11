Gmail va s'arrêter en décembre pour tous ces comptes

Il y a des nouveautés et elles ne sont pas bonnes ! Google se prépare à éliminer certaines comptes Gmail dans seulement quelques jours.

De nombreux millions d'utilisateurs du service de messagerie électronique Gmail vont perdre leur compte très prochainement. Comme annoncé en mai, Google va commencer à prendre des mesures dès le mois de décembre prochain. L'intention est d'améliorer la sécurité, car, selon une étude menée par l'entreprise, les comptes sans activité sont plus susceptibles d'être piratés et utilisés à des fins frauduleuses, notamment pour diffuser des malwares.

Ainsi, les comptes qui sont inactifs depuis deux ans (ou plus) seront supprimés. Dans ce sens, Google se réserve le droit d'éliminer le compte et le contenu correspondant, y compris les documents et fichiers que vous avez sur Google Workspace (Gmail, Docs, Drive, Meet, Calendrier) et sur Google Photos.

Cependant, cette situation ne se produira pas sans préavis. En effet, concernant les comptes qui se trouvent dans ces conditions, Google a pris soin de notifier les utilisateurs, leur donnant la possibilité de récupérer le contenu qui peut y être stocké. Selon l'entreprise, les comptes inactifs sont au moins dix fois moins susceptibles d'avoir l'authentification à deux facteurs activée par rapport aux comptes actifs. Google souligne que la mise en œuvre de cette mesure de sécurité augmente significativement la difficulté pour les criminels qui tentent d'obtenir un accès non autorisé.

Ainsi, si vous n'utilisez pas régulièrement votre compte Google, mais ne souhaitez pas le perdre, il y a quelques étapes que vous pouvez suivre pour ne pas en être privé :

- Envoyer un e-mail via Gmail ;

- Utiliser Google Drive (sauvegarder ou supprimer des fichiers) ;

- Installer une application depuis Google Play Store ;

- Regarder des vidéos sur YouTube tout en étant connecté à votre compte ;

- Utiliser la recherche Google en session connectée ;

- Entrer sur un site avec votre compte Google.