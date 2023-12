Cette pratique que l'on fait sans réfléchir quand il neige peut tuer votre chien

Ce réflexe adopté par la plupart des villes et de leurs habitants après des chutes de neige est un grand danger pour les chiens.

Pour beaucoup, les chiens ne sont pas de simples animaux de compagnie mais de véritables membres de la famille. Nombreux sont ceux qui ne lésinent pas sur les moyens pour offrir un meilleur quotidien à leurs compagnons à quatre pattes. Mais certaines petites choses qui peuvent les mettre en danger ne sont pas suffisamment connues. Ce qui est inoffensif pour l'homme peut être dangereux pour un chien ou un chat. Il convient donc de s'informer sur les bons gestes à adopter pour surveiller la santé de son animal, toute l'année.

En hiver, dans les régions où les chutes de neige sont fréquentes, les municipalités sont parfois obligées de faciliter et de sécuriser le quotidien des riverains lorsqu'une couche de neige assez importante se forme. Notamment lorsque les routes ne sont plus praticables. Le premier réflexe adopté par les villes est souvent d'avoir recours à du sel de déneigement, un produit peu coûteux, afin de faire fondre la neige et la glace rapidement. Il permet aussi de limiter la reformation d'une couche de neige et assure une meilleure adhésion à la route. Les personnes ayant une maison et devant supprimer la neige devant chez eux utilisent aussi souvent du sel sans trop réfléchir.

Néanmoins, ce produit est en fait très dangereux pour les chiens. Le sel de déneigement est d'abord un produit nocif pour l'environnement qui provoque une hausse de la salinité dangereuse pour les écosystèmes. Pour les chiens, il s'agit d'un produit toxique irritant pour les muqueuses et l'épiderme, en particulier pour leurs coussinets. Le sel s'insinue en effet entre les poils et les doigts et se retrouve sous l'épiderme, venant irriter les tissus au niveau des pattes. Une exposition fréquente au sel de déneigement peut provoquer un manque d'hydratation des coussinets conduisant à un appui douloureux. Les pattes ne sont pas les seules zones à risque, tout l'épiderme des chiens est susceptible de subir des irritations au contact du sel.

En cas de contact, il est recommandé de nettoyer les pattes avec de l'eau tiède et de les sécher avec une serviette douce. Si des lésions sont présentes, il convient alors de désinfecter la plaie et d'y appliquer un baume de soin pour chien. Pour les habitants des régions les plus neigeuses, il existe des moyens de prévention comme des chaussons de protection ou des pommades à appliquer sur les pattes avant les sorties. Les yeux sont aussi des zones sensibles à surveiller afin d'éviter les dégâts que peut causer le sel de déneigement.

Le plus important est de veiller à ce que le chien ne se lèche pas les pattes. Si le sel est déjà dangereux au simple contact avec la peau, l'ingestion de ce produit nocif est encore plus dangereuse. Ingérer du sel de déneigement peut provoquer chez l'animal des troubles digestifs importants ainsi que des diarrhées, vomissements et des douleurs abdominales. Dans le cas où le chien ingère fréquemment du sel de déneigement, cela peut lui être fatal surtout si l'animal présente déjà une santé fragile. Afin de limiter les risques, le sable, les copeaux de bois, la cendre ou les graviers sont des alternatives efficaces au sel de déneigement.