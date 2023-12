Ces faux SMS sont la nouvelle arnaque à éviter et attention... ils touchent directement votre famille

Une nouvelle fraude par SMS se propage en France et se révèle bien plus dangereuse que les précédentes.

Par mail, par SMS, par appel téléphonique… Les types d'arnaque ne manquent pas et il est parfois difficile de démêler le vrai du faux. Certaines d'entre elles sont maintenant devenues célèbres : les colis jamais commandés qui seraient en route avec un lieu de livraison à confirmer, des offres ou codes promo un peu trop intéressants, des lots gagnés miraculeusement etc. Mais certaines sont en revanche plus difficiles à identifier. Les arnaques les plus dangereuses sont celles qui reprennent l'identité de véritables entreprises, qu'il s'agisse d'entreprises téléphoniques, d'énergie ou encore des banques ou assurances.

Aujourd'hui, les Français sont bien plus prudents et informés qu'il y a quelques années sur les arnaques numériques. Mais les malfrats redoublent d'ingéniosité. Les fraudeurs développent dorénavant des méthodes toujours plus innovantes pour tendre des pièges encore plus efficaces. La dernière arnaque en date contre laquelle les autorités ont lancé l'alerte sur X le 5 décembre 2023 concerne un message envoyé directement aux familles.

Le principe est simple : les escrocs envoient un SMS à un parent en se faisant passer pour leur enfant qui aurait eu un problème de téléphone et leur envoie donc son "nouveau numéro". Le message frauduleux incite les parents à envoyer un message à ce numéro sur Whatsapp pour leur soutirer de l'argent. Le SMS contient souvent un lien vers l'application de messagerie pour acheter un nouveau téléphone, une carte SIM ou du forfait au prétendu enfant en panne de téléphone.

Le texto envoyé peut être très convainquant, comme celui-ci : "Coucou Maman/Papa, j'ai un problème avec mon numéro de téléphone, c'est mon numéro temporaire, est-ce que tu peux m'envoyer un message sur WhatsApp". Cette nouvelle arnaque se base donc sur la sensibilité des parents qui pourraient agir sans réellement se poser de question face à la situation problématique dans lequel se trouve leur enfant. Cette méthode reprend une des techniques favorites des escrocs qui est d'avoir recours à l'urgence pour pousser les utilisateurs à agir vite. Dans un communiqué publié le 5 décembre, les autorités ont précisé que l'arnaque a débuté fin 2022 mais connaît un pic depuis le début du mois de décembre.

Face à ce genre d'arnaques, le premier réflexe à adopter est de ne pas répondre. Dans un second temps, il est nécessaire de s'assurer de l'identité de l'interlocuteur avant d'effectuer le moindre virement. S'il est déjà trop tard, il convient de contacter sa banque pour bloquer le virement et faire opposition. Afin de réduire ce genre de menace, il est aussi conseillé de signaler le numéro en passant par la plateforme 33 700 ou en appelant directement ce numéro ou encore en passant par la plateforme Pharos du ministère de l'Intérieur.