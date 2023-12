La facture de chauffage va baisser pour un million de Français, les foyers concernés sont connus

De nombreux ménages vont pouvoir faire des économies sur une nouvelle facture d'énergie.

Avec le froid de l'automne et de l'hiver, c'est une dépense inéluctable. Depuis plusieurs semaines maintenant, les chauffages tournent à plein régime partout en France. Chauffer sa maison ou son appartement est indéniable face aux températures actuelles. Mais pour certains, tourner le bouton du radiateur pour le mettre en marche ou l'augmenter de quelques degrés entraîne un sacrifice, tant les prix de l'énergie ont explosé.

En France, environ 500 000 personnes sont dans une situation de précarité énergétique. Concrètement, ces foyers doivent, tous les ans, arbitrer la même question : avoir froid chez soi ou dépenser une partie de ses revenus pour éviter de porter un pull et une écharpe dans son salon ? Un choix des plus alarmants, qui n'est pas sans conséquences sur le quotidien. En 2022, ce sont même 863 000 procédures pour des impayés liés à des factures d'énergie qui ont été engagées (électricité et gaz confondus).

Mais une bonne nouvelle vient d'arriver pour un million de Français : le chauffage pourra leur coûter moins cher en 2024. Non, les prix de l'électricité, du gaz, du bois ou encore du fioul ne vont pas diminuer : c'est l'Etat qui va prendre à sa charge une partie de la facture reçue par ces ménages.

Il a en effet été annoncé que le chèque énergie, reçu automatiquement et sans démarche par les foyers les plus modestes, pourrait désormais être utilisé pour payer les charges de chauffage dans les HLM. Jusqu'alors, les organismes publics d'habitat (OPH) ne pouvaient pas accepter le chèque énergie. Les bénéficiaires ne pouvaient donc l'utiliser que pour payer l'électricité, dont le contrat est individuel et directement rattaché à Engie (ou autre distributeur d'énergie).

L'année prochaine, les habitants les plus précaires des logements sociaux auront donc le choix : utiliser le chèque énergie pour payer leur contrat d'électricité ou leurs charges de chauffage. Mais pas les deux. En effet, le chèque énergie n'est pas divisible. Toute la somme octroyée est utilisée en une seule fois, sur une seule facture. Mieux vaudra donc s'en servir sur la plus élevée.

En moyenne, les bénéficiaires du chèque énergie ont reçu 150 euros en 2023. Un montant qui varie selon la composition du foyer (couple ou célibat, enfants ou non). Si le dispositif sera donc reconduit en 2024, aucune revalorisation n'a, à ce stade, été annoncée.