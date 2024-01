500 000 euros à gagner ? Attention la FDJ vous cache un détail important sur son nouveau jeu à gratter

La Française des jeux a lancé un nouveau jeu à gratter qui permet de remporter jusqu'à 500 000 euros. Mais les grosses sommes sont très rares !

500 000 euros. C'est la somme que le nouveau jeu de la Française des jeux (FDJ) permet de remporter. Le "Ticket d'or", le nouveau jeu à gratter de la gamme "Illiko", dans la catégorie "grand ticket", est disponible à la vente depuis mardi 2 janvier pour 5 euros. Dans le règlement publié par la FDJ, il est indiqué que les joueurs peuvent remporter de 5 à 500 000 euros. La FDJ avance que 70% des mise sont redistribuées aux joueurs et précise dans un communiqué que ce nouveau jeu offre "une chance sur 3,83 de remporter un lot", une fréquence de gain proche de celle d'autres jeux populaires de la comme Cash et le Carré Or.

Mais la FDJ ne met pas en avant une donnée très importante, surtout pas dans les publicités faites pour le jeu : le nombre de tickets gagnants dotés de gros gains est en réalité très très faible. Sur environ 2,3 millions de tickets gagnants mis en vente, seulement 2 permettent de gagner les 500 000 euros promis et seulement 4 permettent de gagner 10 000 euros. Au total, seulement 6 tickets permettent de gagner plus de 1000 euros et seulement 216 permettent de gagner plus de 200 euros !

Les autres 2,3 millions de tickets gagnants font bien moins rêver... Il s'agit donc d'un jeu à gratter où l'immense majorité des gains se fait sur de petites sommes, comme résumé sur le tableau plus bas. En un chiffre : 99,96% des tickets gagnants ne rapportent qu'entre 5 et 150 euros. Rappelons qu'il y a aussi des millions de tickets perdants.

Selon nos calculs effectués à partir des statistiques communiquées par la Française des Jeux, sur la base des probabilités, il y a 6,7 millions de tickets sont perdants sur 9 millions de tickets mis en vente. 1 million de tickets permettent de simplement reprendre sa mise (ils sont comptabilisés dans les "gagnants") ; 1,3 million permettent un petit gain. En matière de probabilités, ce chiffre a de quoi effrayer les joueurs les plus optimistes : il n'y a qu'une chance sur 4,5 millions de remporter 500 000 euros. Autre calcul : en achetant un ticket, vous avez seulement 11,67% de chances de gagner au moins 10 euros, c'est moins que l'ensemble des jeux à gratter de la FDJ.

Le tableau des gains du Ticket d'Or

Nombre de lots Gains en euros 2 500 000 4 10 000 10 1 000 200 500 3 000 200 12 300 150 15 000 100 30 000 80 45 100 50 65 000 30 120 000 25 120 000 20 300 000 15 340 000 10 1 300 000 5

Les règles sont cependant très simples : le jeu est composé d'une grille de 21 cases représentées sous formes d'étoiles derrière lesquelles se cachent des numéros. Les joueurs doivent d'abord gratter les six cases de la catégorie "Numéros gagnants" qui se présentent sous forme de tickets et qui révèlent les gains associés aux numéros indiqués par les étoiles que les joueurs doivent ensuite gratter.

Afin de remporter l'une des sommes, le joueur doit obtenir un ou plusieurs numéros correspondants. Le joueur remporte alors la somme indiquée. Le "Ticket d'or" offre aussi aux joueur un "jeu bonus". Dans le cas où le joueur découvre le symbole "or" ce dernier remporte l'ensemble des gains indiqués dans la catégorie des numéros gagnants.