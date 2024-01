Savez-vous pourquoi les bouchons sont désormais collés aux bouteilles ? Voici l'explication

Vous avez sûrement remarqué une petite différence sur les bouchons de vos boissons préférées… Ils sont maintenant attachés aux bouteilles. Mais savez-vous pourquoi ?

Sur les emballages de lait, boissons végétales, jus de fruits, ou sur les bouteilles d'eau ou de sodas, nos bouchons ont désormais une sorte de "cordon ombilical". En effet, à partir du 3 juillet 2024, conformément à la Loi sur les Déchets entrée en vigueur l'année dernière et à la Directive (UE) 2019/904 sur la réduction de l'impact de certains produits plastiques sur l'environnement de 2019, toutes les bouchons de bouteilles ou emballages jusqu'à 3 litres devront rester attachés au reste du récipient. Cette loi est une réponse directe aux préoccupations croissantes concernant les déchets plastiques et leur impact sur l'environnement.

L'objectif de cette nouvelle réglementation est clair : s'assurer que le fermoir (le bouchon) soit recyclé avec le reste de l'emballage. Cela peut sembler être un petit changement, mais son impact sur l'environnement pourrait être significatif. Selon un rapport technique du Centre Commun de Recherche de l'UE, les bouchons de bouteilles en plastique et les mégots de cigarette sont parmi les déchets les plus courants sur les plages européennes. En s'attaquant à cette source de pollution, l'UE vise à réduire de manière significative la quantité de plastique qui finit dans nos océans et sur nos plages.

Cette mesure complète la norme qui interdit la commercialisation des dix déchets plastiques à usage unique les plus trouvés sur les plages européennes. Cette norme, qui a été mise en place à partir du 3 juillet 2021, indique que les assiettes, couverts, pailles, tiges de ballon et cotons-tiges en plastique à usage unique ne peuvent plus être vendus sur les marchés de l'UE. Cette interdiction fait partie d'une initiative plus large visant à réduire la pollution plastique et à encourager les pratiques de consommation plus durables.

Ces réglementations reflètent une prise de conscience croissante de l'impact négatif des déchets plastiques sur l'environnement. En mettant en œuvre ces changements, l'UE espère non seulement réduire la pollution plastique mais aussi sensibiliser le public à l'importance du recyclage et de la gestion responsable des déchets. Cette approche montre que même les petits changements dans nos habitudes de consommation peuvent avoir un impact positif significatif sur notre environnement.