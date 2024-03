"Cette facture est obligatoire et 20 millions de Français devront la payer plus cher"

La nouvelle hausse de cette facture va porter un nouveau coup au budget de très nombreux ménages.

Le passage à la nouvelle année s'est accompagné, comme tous les ans, d'une hausse d'un certain nombre de choses : légère (a priori) pour les salaires et prestations sociales ; élevée (c'est certain) pour de nombreux achats du quotidien et factures. Ainsi, en cette année 2024, il va falloir mettre un peu plus la main à la poche. Et si certains postes du budget peuvent être rognés, d'autres sont incompressibles.

Les dépenses contraintes représentent de 30 à 60% du budget mensuel. Il s'agit principalement des frais d'habitation, d'énergie, de transport, de santé ou encore de communication. Parmi ces postes, c'est celui du logement qui pèse le plus, qu'on parle de loyer ou de crédit. Mais ce n'est pas tout : pour les 20 millions de Français propriétaires d'une ou plusieurs résidence(s), il faut également s'acquitter de la taxe foncière.

En 2023, sa hausse minimale avait été un coup dur pour le pouvoir d'achat de ces foyers : +7,1% minimum pour tout le monde, sans compter les surplus locaux qui avaient fait s'envoler bon nombre de factures, comme à Paris (59%), Meudon (42,2%), Grenoble (31,5%) ou encore Bobigny (25,6%). En 2024, la hausse devrait être moins spectaculaire mais toutes les taxes foncières vont encore augmenter.

Selon les calculs établis à partir de l'inflation, tous les propriétaires vont devoir régler un montant plus élevé de 3,9% par rapport à 2023. Ainsi, si votre foncier était de 500€ en 2023, il sera, a minima, de 519,50€ en 2024 ; il passera également de 800 à 831,20€, de 1000 à 1039€ ou encore 2000 à 2078€.

Ces factures pourront être plus élevées si votre commune et/ou intercommunalité en décide ainsi. Les collectivités ont jusqu'au lundi 15 avril 2024 pour se décider. Trois options s'offrent à elles : ne pas rajouter de hausse supplémentaire à celle de l'inflation, augmenter encore plus que prévu le montant du foncier… ou le baisser. Rare, mais pas impossible : les habitants de quelques petites communes avaient vu cette bonne surprise arriver en 2023.

Pour faire passer la douloureuse, il était possible de mettre en place un prélèvement mensualisé de la taxe foncière jusqu'au 31 décembre 2023. Vous pouviez demander aux impôts, directement sur leur site, de vous prélever un peu chaque mois, à partir de février, afin d'éviter de régler la note en une seule fois à l'automne prochain. Le montant mensuel est calculé à partir du coût de la dernière taxe foncière puis une régularisation est généralement effectuée en novembre et décembre.