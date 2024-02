Cet endroit est le plus sale dans les transports en commun et tout le monde le touche (ce n'est pas aux toilettes)

Les transports en commun ne sont pas réputés pour leur grande propreté. Un recoin en particulier, que tout le monde touche, serait un nid à microbes.

Les transports en commun sont loin d'être l'endroit le plus propre du monde. Il est toujours conseillé, en effet, de se laver les mains quand on en sort. Et à raison. Au vu de l'affluence dans les rames de métro, de train ou dans les cabines des avions, de nombreuses saletés et microbes peuvent s'y glisser. Ceci étant, on a tendance à penser que le pire endroit serait, pour les transports qui en sont équipés, les toilettes. C'est pourquoi on a parfois tendance à se retenir plutôt que d'aller dans les WC, souvent minuscules, du TER, du TGV ou de l'Airbus qui nous emmène en vacances.

Autre nids à microbes qui viennent rapidement à l'esprit, quand ils sont présents : les barres auxquelles ont se tient dans le métro ou encore les plateaux qu'on trouve à l'arrière des sièges dans les trains et les avions. On ne sait jamais qui a pu les toucher... Toutefois, ce serait dans un bien autre recoin que le plus grand danger se situe. Selon, un chercheur de l'Université de l'Alberta interrogé par The Sun, un endroit est encore plus exposé aux microbes que n'importe quel autre : il s'agit de l'appuie-tête.

Jason Tetro explique que cette zone est "constamment touchée ou en contact avec les passagers" qui sont des "personnes que vous ne connaissez pas et dont l'état de santé vous est totalement inconnu". En plus, les appuie-tête entrent en contact avec des zones sensibles de votre corps comme la tête évidemment, mais aussi les mains.

Ce souci viendrait aussi du nettoyage peu fréquent de ces appuie-tête. A l'inverse des sanitaires dans les transports longue distance ou des barres du métro, ils ne feraient pas partie des zones nettoyées les plus souvent et en profondeur. Ce serait particulièrement le cas dans l'avion. Ce qui est bien embêtant au vu de la longueur de certains vols. Le train rencontre la même problématique.

Selon une hôtesse de l'air qui s'est confié au magazine de voyage américain Travel + Leisure, en plus de l'appuie-tête, il faut se méfier du livret avec les consignes de sécurité dans l'avion qui se trouve souvent dans la pochette derrière le siège. Ces fiches seraient par ailleurs rarement désinfectées alors qu'elles passent de main en main. Elle donne quelques préconisations : "Une fois que vous avez fini de lire les consignes de sécurité, assurez vous de mettre un peu de désinfectant pour les mains ou mieux encore, essuyez la carte d'instructions avec une lingette humide pour vous protéger, vous et les futurs passagers, de tout germe". Il serait donc préférable de faire vous-même un petit check-up de votre place avant de vous installer voire de passer une petite lingette si vous ne voulez prendre aucun risque.