Ce magicien révèle les secrets du tour où il avale une épée

Ce magicien avale une épée avec une facilité déconcertante. Voici les secrets de ce tour.

Si le principe d'un tour de magie réussi réside dans sa faculté à surprendre et dans son niveau de difficulté, il est également primordial pour tout magicien de ne pas révéler ses secrets. Et vous avez sûrement déjà vu lors d'un spectacle ou a la télévision un numéro pendant lequel un performer avale une épée. Alors, vous vous êtes sûrement demandé comment le magicien pouvait réaliser cette prouesse sans se trancher la gorge de l'intérieur ? En réalité, il existe un aspect très important de ce tour de magie qui garanti au magicien d'exécuter cet exploit en toute sécurité.

L'épée est en réalité un bâton télescopique ? Pas du tout. Elle est en mousse ? Encore raté. L'épée est tout à fait réelle, et sa lame bien acérée. Voilà pourquoi, nous vous conseillons de ne pas tenter de reproduire l'expérience à la maison. Malgré les précautions prises par ce magicien, cela n'en demeure pas moins dangereux. Sa technique pour parvenir à avaler l'épée sans trancher ses propres entrailles devrait grandement vous étonner car elle est bien plus simple que ce que vous pensiez. Il a justement accepté de dévoiler ses secrets.

En réalité, il n'avale pas seulement l'épée, mais d'abord le fourreau, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo. Ensuite, il vient glisser l'épée à l'intérieur de ce fourreau, avec l'illusion qu'il avale uniquement l'épée. Attention, le travail de préparation est primordial. Le magicien doit d'abord arriver à avaler le fourreau, ce qui constitue déjà une sacrée performance. Cet objet mesure plus de 30 centimètres de long !

C'est notamment ce "secret" derrière l'astuce qui rend ce tour de magie encore plus impressionnant, et la facilité avec laquelle il avale le fourreau puis l'épée en quelques secondes sans donner l'impression de souffrir. Il sourit et n'éprouve pas la moindre difficulté à réaliser ce tour. Vous vous demandez aussi comment le magicien arrive à parler normalement tout en ayant un énorme fourreau dans son œsophage ? Pour le coup, impossible de répondre à cette question. Une chose à dire, chapeau l'artiste !