Seules les femmes réussissent à exécuter ce geste très simple, faites le test !

Ce petit mouvement anodin des bras, qui semble d'une grande simplicité, s'avère en réalité impossible pour les hommes. Les femmes, elles, y arrivent sans problème. Comment l'expliquer ?

Si beaucoup de caractères physiques différencient les hommes et les femmes, saviez-vous qu'il y a même un geste, pourtant très simple, que les femmes réussissent à faire mais pas les hommes ? On ne vous parle pas de cliché, comme "les hommes ne savent pas faire deux choses en même temps, les femmes si", mais réellement d'une capacité physique. Vous pouvez faire l'exercice en quelques secondes pour le constater par vous-même.

Pour faire le test, mettez-vous debout et serrez vos deux avant-bras pliés devant vous, à la verticale. Les deux coudes pliés doivent être collés l'un à l'autre devant votre torse et les deux poings fermés l'un contre l'autre également, sous votre menton. Ensuite, dépliez-les deux bras en même temps, en essayant de maintenir les avants-bras collés, des coudes jusqu'aux poings. Au niveau des mains, aucun problème, mais vous remarquerez que les deux coudes restent collés chez les femmes alors qu'ils vont finir par s'écarter chez les hommes. C'est Michel Cymes qui a récemment fait la démonstration dans une vidéo : l'angle entre les os de l'avant-bras et du bras diffère selon si vous êtes un homme ou une femme, c'est ce qui permet ou non de réussir le test selon l'expert.

Il y a parfois des exceptions donc à vous de faire le test avec vos amis ou votre conjoint ou conjointe. D'autres défis que seules les femmes réussiraient circulent également sur les réseaux sociaux. L'un d'entre eux a eu beaucoup de succès : il s'agit de l'exercice de la chaise. Pour le réaliser, placez-vous d'abord debout face à un mur avec trois pieds de distance. Penchez-vous vers l'avant, le dos en angle droit et la tête contre le mur. Faites glisser une chaise ou un tabouret sous votre abdomen, puis attrapez-le pour coller l'assise à votre torse. L'exercice : vous devez ensuite vous relever en maintenant la chaise contre vous. La plupart du temps les hommes peinent à se redresser.

Ce phénomène s'expliquerait par une différence de centre de gravité. Sans le mur, les hommes auraient des chances de tomber en avant. Situé entre le nombril et le pubis, en se penchant, le centre de gravité se déplace et finit par dépasser le bout des pieds. Chez les femmes, ce centre de gravité est localisé un peu plus bas et ne dépasse donc pas les pieds lors de cet exercice. Sur ce défi, un professeur de l'Université Cambridge estime que c'est aussi la taille qui rentre en jeu : "les hommes ont des pieds plus grands que les femmes. Deux pas en arrière pour un homme l'éloignent d'environ 60 cm, mais pour une femme, cela ressemble plus à 50 cm", a-t-il détaillé dans le tabloïd The Sun.

Il y a un autre exercice qui s'avère bien difficile pour la gent masculine. Pour le tenter, il faut se placer à quatre pattes en s'appuyant sur les coudes et non sur les mains. Une fois positionné, vous devez placer vos bras derrière votre dos, sans tomber ou basculer en avant. De nouveau, l'explication du succès majoritaire des femmes serait liée au centre de gravité.