Pour vous débarrasser de ces espèces envahissantes, la meilleure solution serait de les manger

Certaines espèces envahissent villes et campagnes et détériorent l'environnement. Selon certains scientifiques, les manger serait la bonne solution pour réduire leur expansion.

La dégradation de l'environnement ne cesse de s'accroitre. Il n'y a pas que l'Homme qui en est la cause : certaines espèces envahissantes sont aussi dangereuses. Selon le biologiste Joe Roman, qui a donné son analyse au Dailymail, il est urgent de s'en débarrasser pour protéger la planète. Pour cela, il a proposé une solution peu ragoutante : manger ces espèces qui nous dérangent. Cela permettrait de les éliminer mais également de consommer local.

Un restaurant londonien, le Silo, s'est récemment lancé dans ce concept : proposer des mets comestibles mais faisant partie des espèces nuisibles pour l'environnement. Selon Le Parisien, l'établissement ne servait que "des forces de destruction dans la nature" mais qui dans l'assiette sont "comestibles", voire "délicieuses".

Quelles sont les espèces concernées ? Il s'agit, selon Joe Roman, d'espèces non autochtones et qui deviennent rapidement très abondantes. Elles ont souvent des taux de reproduction élevés et se déplacent beaucoup. Dans le restaurant qui défend ce concept, vous pouvez notamment manger de l'écureuil gris ou encore de l'écrevisse américaine. La première espèce pullule dans les villes et la seconde fait disparaitre les écrevisses locales.

© 123RF

De son côté, Joe Roman évoque le crabe vert européen ou le crabe bleu venant plutôt d'Amérique, qu'il conseille de manger frit. La liste comprend également la pervenche européenne, une espèce d'escargot côtier. Pour ce met, vous pouvez faire sauter l'escargot à l'huile et ajouter des herbes, du vinaigre et du vin rouge. Il encourage aussi à manger des bigorneaux, coquillages déjà régulièrement consommés en Europe. Le poisson-lion, qui envahit les eaux du Golfe et de la côte atlantique, est aussi réputé pour sa bonne chair.

Il n'y a pas que des espèces du monde marin qui sont concernées : les porcs sauvages détruisent aussi la végétation. Il serait très bon en côtelettes, selon l'expert. Cette problématique touche aussi des plantes comme la moutarde à l'ail, surnom de l'alliaire officinale : ses racines produisent des produits chimiques qui retardent la croissance des plantes voisines. Alors, pourquoi ne pas la manger dans une salade, elle rajoutera un petit goût agréable.

Si vous voulez participer à cette initiative, il faut commencer progressivement et bien se renseigner. Pour identifier les espèces envahissantes près de chez vous, vous pouvez aller sur le site Eat the Invaders. Il ne s'agit évidemment pas de les exterminer en les mangeant tous mais plutôt d'aider à un certain rééquilibrage de l'écosystème.