Ce dictateur ferait près de 50% des voix s'il revenait en France pour la présidentielle 2027

Près de la moitié des Français seraient prêts à voter à la prochaine présidentielle pour ce despote et grande figure de l'Histoire, s'il était de retour.

En 2027, les Français retourneront aux urnes pour élire un nouveau président de la République. Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter après ses deux mandats et la liste des potentiels candidats reste pour le moment incertaine. Pourtant, 62% des Français estiment qu'une personnalité en particulier ferait un meilleur dirigeant pour la France qu'Emmanuel Macron, selon un sondage réalisé fin mars 2024 par Odoxa pour "La clef et la croix" et les Editions JC Lattès, auprès de 1005 Français représentatifs de la population française âgé de 18 ans et plus. Seuls les sympathisants de Renaissance ne sont pas majoritairement de cet avis.

Si ce despote réapparaissait, près d'un Français sur deux serait prêt à voter pour lui en 2027 (47% dont 35% de oui, probablement et 12% de oui, certainement). Néanmoins, il s'agit d'une personne qui n'est plus de ce monde depuis longtemps, Napoléon 1er. En comparaison, la potentiel de vote d'Emmanuel Macron en 2022 avant l'élection se situait à 39% et celui de Marine Le Pen à 38%.

Ce sont davantage les sympathisants LR qui se montrent favorables à un retour de Napoléon Bonaparte, si cela était possible (66%) ainsi que les partisans Reconquête (65%). Rappelons que ce qu'on a longtemps appelé le bonapartisme est une des composantes traditionnelle de la droite française. Cette popularité est bien moins importante chez les sympathisants de gauche et notamment PS (36%).

L'institut de sondage tire de ses premiers éléments que "la différence est telle qu'elle ne peut s'expliquer simplement par une mauvaise passe que traverserait le chef de l'Etat. Elle est en lien avec la crise de légitimité traversée depuis de longues années par les dirigeants de la Vème République qui tranche avec l'excellente image dont jouit celui qui dirigea la France il y a plus de deux siècles".

Pour 62% des Français, Napoléon 1er a été un bon dirigeant. Il est majoritairement vu comme le père des institutions actuelles (53%) et celui qui a relevé la France pour en faire une grande puissance (43%). Les historiens sont d'accord pour le décrire comme un visionnaire qui a notamment introduit le Code civil en France. Toutefois, c'était aussi un dictateur. 26% des Français retiennent d'ailleurs son pouvoir despotique et centralisé et 40% n'oublient pas les millions de morts causés par ses guerres. C'est tout de même son héritage glorieux qui est davantage resté dans les mémoires : 78% des Français citent au moins un élément positif contre 60% qui évoquent au moins un élément négatif. De nouveau, ces résultats montrent "un mélange de nostalgie historique et un désir de leadership fort", selon l'institut.