Les prédictions de la voyante Baba Vanga pour 2025 sont terrifiantes

La voyante bulgare décédée en 1996 a laissé derrière elle d'inquiétantes prédictions.

Baba Vanga est une voyante bulgare, qui a vécu de 1911 à 1996. Vangelia Pandeva Gushterova de son vrai nom est devenue aveugle à l'âge de douze ans à la suite d'une tempête de sable. Si tous ses présages ne se sont pas réalisés, certains affirment qu'elle aurait quand même réussi à prédire quelques événements majeurs, comme le décès tragique de la princesse Diana ou les attentats du 11 septembre 2001. Elle aurait même vu venir sa propre mort, selon ses plus farouches fidèles.

Certaines prédictions qui lui sont attribuées sont restées consignées, même si elles ne peuvent être véritablement authentifiées comme telles. Beaucoup d'experts du monde de la divination sont évidemment sceptiques à cause du manque de documentations vérifiables de son vivant.

Qu'on y décide d'y croire ou pas, la voyante bulgare a fait une inquiétante prophétie pour 2025. Elle suggère que la fin de l'humanité commencera l'année prochaine. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment ? 2025 signalerait, en fait, le début d'événements cataclysmiques conduisant à la chute de l'humanité. 2025 serait le début de la fin. Cela serait marqué par un conflit dévastateur en Europe qui affecterait irrémédiablement le continent et sa population.

Pour les années qui suivent, Baba Vanga aurait dit que les humains commenceront à explorer Vénus notamment dans un but de recherche de source énergétique, à partir de 2028, mais elle aurait surtout prédit la fonte des calottes polaires pour 2033, entrainant une inquiétante élévation du niveau de la mer.

A plus long terme, elle a prophétisé la propagation du communisme à l'échelle mondiale d'ici 2076 et le contact avec les extraterrestres d'ici 2130. Elle aurait assuré qu'une grande sécheresse toucherait toute la planète dans plus d'un siècle, en 2170, aggravant considérablement les conséquences du changement climatique.

Elle ne s'est pas arrêté là puisque selon elle en 3005, ce sera la guerre entre la Terre et Mars et donc le premier conflit interplanétaire. La Terre deviendrait finalement inhabitable à l'horizon 3797, obligeant l'humanité à vivre ailleurs. En bonne voyante, Baba Vanga a aussi prédit la fin du monde : elle entrevoit une fin apocalyptique en 5079. Ses prédictions finiront-elles par se réaliser ? Rien n'est moins sûr, seul l'avenir nous le dira.