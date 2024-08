Ce pays adoré des Français offre des emplois manuels à 60 000 euros par an

Plébiscité par de nombreux Français, ce pays a dressé une liste des secteurs où les recrutements explosent,a vec parfois de gros salaires à la clé !

Nombreux sont les Français, étudiants, jeunes diplômés ou professionnels à faire le choix de partir à l'étranger pour vivre la grande aventure, découvrir de nouvelles cultures ou intégrer un nouveau marché du travail. Parmi eux, beaucoup se tournent vers des pays anglo-saxons comme le Canada, l'Angleterre, les Etats-Unis, et de plus en plus l'Australie. Le pays compte environ 50 à 70 000 Français et ce chiffre est en constante augmentation.

Avec un âge moyen de 35,5 ans, ce sont surtout les jeunes qui se décident à partir en Australie, d'autant que le pays a mis en place pour eux, le programme "Visa Vacances-Travail". Il permet à un ressortissant étranger, majeur et de moins de 35 ans, de rester un an sur le territoire australien et de travailler pour un même employeur pendant 6 mois maximum, dans tous les secteurs d'activités possibles. De quoi encourager la venue d'une main d'œuvre jeune et dynamique, qualifiée ou non.

Seulement voilà, ces derniers mois le pays semble arriver à saturation, en témoignent les nombreuses vidéos de Français expliquant qu'ils quittent l'Australie faute de trouver un emploi. Que ce soit à Sydney, Brisbane ou à Melbourne, ils sont nombreux à raconter vivre échec sur échec, car tous les secteurs vers lesquels ils s'orientent semblent bouchés.

Pourtant, selon l'économiste Callam Pickering, de la plateforme Indeed (Asie Pacifique), l'offre d'emploi dans certains corps de métiers explose en Australie. Le pays serait, notamment à la recherche de vétérinaires, de thérapeutes et de main-d'œuvre agricole. Il ajoute que la population vieillissante de l'Australie "crée une demande énorme de médecins, d'infirmières et de soins aux personnes âgées". Tandis que la forte croissance démographique du pays "favorise la création d'emplois dans le secteur de l'éducation".

En outre, c'est dans les secteurs de la technologie que les salaires sont élevés, environ 80 000 euros par an pour un poste d'ingénieur logiciel. Tout comme les secteurs de l'ingénierie civile, aéronautique et minière, où les salaires peuvent monter jusqu'à 100 000 euros par an.

La raison principale de cela vient de la difficulté que rencontre le pays à embaucher dans ces secteurs. Si bien qu'en 2022, le gouvernement australien a décidé de mettre en place des mesures visant à permettre aux étudiants étrangers, présents en Australie, de rester quatre à six ans après leurs études, et à raccourcir les délais d'obtention de visa adapté à la fin de leurs études.

Des profils plus manuels comme les mécaniciens et les électriciens sont également très demandés et par conséquent bien rémunérés, entre 45 000 et 60 000 euros par an. Mais tous ces métiers demandent certains acquis auxquels les titulaires du visa vacances-travail (VVT), les plus jeunes, ne répondent pas.