La nouvelle fonction très discrète ajoutée à WhatsApp est la meilleure innovation de ces dernières années

La dernière option ajoutée par WhatsApp à sa célèbre messagerie risque de faire plaisir à beaucoup d'utilisateurs.

WhatsApp a beau être l'une des messageries instantanées les plus utilisées au monde, cela ne suffit pas à son entreprise, Meta. La firme intègre régulièrement de nouvelles options, mises à jour et fonctionnalités à son application phare. Si certaines mises à jour s'avèrent parfois assez mineures, des utilisateurs ont remarqué que le dernier ajout de l'application leur changeait radicalement la vie !

Dévoilée au début du mois de juillet 2024, la mise à jour 2.24.15.5 pour WhatsApp sur Android intègre une nouveauté qui était, jusqu'alors, uniquement disponible sur iPhone. Cette dernière était en effet disponible sur iOS depuis déjà plusieurs mois, mais demandait quelques ajustements supplémentaires pour être déployée sur les smartphones Android.

Parmi les nouveautés de cette mise à jour, la fonctionnalité à retenir s'appelle "transcription des audios". Vous l'aurez certainement compris, elle permet de transposer les messages audios que vous recevez en format texte à lire. Très pratique lorsque vous vous trouvez en réunion ou que vous ne pouvez pas entendre distinctement le son de votre téléphone.

Pour le moment, la fonctionnalité "transcription des audios" n'est disponible qu'avec un nombre limité de langues : l'anglais, l'espagnol, le portugais, le russe et l'hindou. Le site WBetainfo, spécialisé dans les nouveautés WhatsApp a venir, clame cependant que plusieurs autres langues sont déjà prévues. Nul doute que la langue française devrait prochainement faire son apparition chez nous et arriver en même temps que la fonctionnalité pour retranscrire les audios ! Il faudra potentiellement naviguer dans les paramètres de l'application afin de trouver ce nouvel ajout et l'activer pour en profiter.

Pour les plus sceptiques, sachez enfin que WhatsApp promet que les transcriptions des messages audios se font uniquement sur votre appareil en local et que cette fonctionnalité n'envoie donc aucune donnée à un quelconque serveur à distance. De quoi rassurer celles et ceux qui envoient des audios de nature privée.