Une grotte découverte sur la Lune, la Nasa pense que ça peut tout changer

Une grotte a été découverte sur la Lune et elle pourrait être très utile pour la NASA.

La Lune garde encore de nombreux mystères. Si l'Homme n'y a pas mis le pied depuis 1972, les recherches continuent. Une équipe dirigée par Lorenzo Bruzzone et Leonardo Carrer, de l'université de Trente en Italie, a récemment fait une incroyable découverte : une grotte accessible depuis la fosse la plus profonde connue sur la Lune. Elle est située au niveau de la mer de la Tranquillité, non loin de l'endroit où Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont atterri en 1969.

Les chercheurs, dont les résultats de l'étude ont été publiés dans Nature Astromy, l'ont trouvée en envoyant un radar dans l'ouverture de la fosse. La grotte s'est créée il y a des millions d'années, lorsque la lave s'est écoulée sur la Lune. Ce phénomène a creusé un tunnel dans la roche. Elle mesurerait 40 mètres de large pour une profondeur d'au moins 100 mètres.

Cette grotte ne serait probablement pas la seule. L'existence de telles cavités sur la surface de la Lune était supposée depuis des dizaines d'années : "Elles sont restées un mystère pendant plus de 50 ans. Donc c'était excitant de pouvoir enfin prouver leur existence", ont raconté Leonardo Carrer et Lorenzo Bruzzone selon Associated Press.

C'est une découverte majeure, puisque de tels endroits pourraient servir d'abris aux astronautes, alors que de nouvelles missions sur la Lune sont envisagées. Le programme Artemis II de la NASA a pour but de faire voyager quatre astronautes autour de la lune en 2025 et Artemis III d'y déposer un équipage l'année suivante. L'agence spatiale envisage ensuite une mission par an, notamment pour établir une présence humaine à long terme.

Dans ces grottes, les astronautes seraient protégés des radiations, des conditions météorologiques extrêmes et des micrométéorites. Il faudra toutefois renforcer les parois pour éviter un risque d'effondrement. Helen Sharman, astronaute britannique, a déclaré à BBC News que les humains pourraient potentiellement vivre dans ces grosses lunaires d'ici 20 à 30 ans. Au vu de la profondeur, il serait nécessaire d'y pénétrer en rappel et de ressortir en jet pack ou avec un système d'ascenseur.

Pour en savoir davantage sur cette grotte, les scientifiques souhaitent la cartographier en envoyant de nouveaux radars et même des caméras. Cela pourrait aussi permettre d'étudier les roches et matériaux à l'intérieur qui, venus des profondeurs et donc protégés, pourraient permettre d'en apprendre plus sur l'histoire de la Lune.