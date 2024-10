Il y a une petite chose à faire chaque jour si vous ne voulez pas devenir aigri en vieillissant

Avec l'âge, le comportement évolue et parfois certaines personnes deviennent difficiles à vivre. Néanmoins, ce n'est pas inévitable.

Vieillir n'est pas toujours facile à accepter. Pourtant, chacun y passe. Le comportement avec l'âge change, mais si vous ne voulez pas devenir aigri, il y a certaines attitudes à privilégier et d'autres qu'il vaut mieux proscrire dès maintenant. Ainsi, vous augmenterez vos chances d'éviter de devenir le papi ou la mamie acariâtre du quartier.

Selon Lachlan Brown, expert en psychologie et relations humaines, auprès de Hack Spririt, il faut avant tout prendre soin de soi et penser à son bien-être personnel. Ce n'est pas être égoïste et c'est même nécessaire. "Lorsque nous prenons soin de nous-mêmes, nous montrons que nous nous valorisons. Et lorsque nous nous valorisons, les autres sont plus susceptibles de nous valoriser également", explique le spécialiste.

De même, il est important de ne pas hésiter à s'affirmer. L'expert appelle à ne pas esquiver les confrontations quand elles s'avèrent respectueuses et constructives. Il y assimile aussi le fait d'arrêter de tout le temps demander pardon. Par ces deux attitudes, vous vous sous-estimez ou vous brimez. Elles peuvent aussi conduire à du ressentiment qui va impacter vos relations.

S'affirmer passe aussi par "connaître sa valeur et la défendre". "Si quelque chose ne vous convient pas dans votre vie, vous avez le droit d'exprimer vos inquiétudes et de chercher à vous améliorer", détaille Lachlan Brown. Cela ne veut pas dire pour autant de ne pas rester empathique. Il faut trouver le juste milieu.

Autre aspect important : la communication. Il ne faut pas hésiter à exprimer sa gratitude et ses sentiments, car souvent, c'est comme cela que les autres vous rendent la même chose. Le positif attire le positif. La psychologue Amélie Boukhobza conseille, auprès de Doctissimo, un petit exercice pour mettre cette philosophie de vie en pratique : "chaque jour, noter trois choses pour lesquelles on est reconnaissant, y compris des toutes petites choses (le sourire d'une personne, une petite attention, le bruit des vagues ou le soleil...). Ça peut aider à voir la vie un peu autrement".

Certains signaux peuvent aussi vous alerter sur le fait que vous commencez à devenir aigri. Prudence notamment si vous vous plaignez tout le temps ou que vous êtes très facilement rancunier. Ruminer les erreurs du passé ne vous fera pas avancer. Il faut aussi accepter le changement, les transformations et en tirer les bénéfices présents. Attention également, si vous cherchez toujours la petite bête, même dans les situations les plus profitables, cela va vous faire entrer dans un cercle de négativité.