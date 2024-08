Si vous avez l'une de ces 5 attitudes, vous devez avoir du mal à vous faire de vrais amis

Certains comportements inconscients peuvent faire de vous une personne dont il est difficile de se rapprocher ou avec laquelle devenir ami. Voici comment les identifier.

Etre sympathique et sociable ne suffit pas toujours pour créer des liens ou se faire des amis. Avec certaines personnes, la communication est parfois difficile, désagréable, voire carrément agaçante, sans quelles ne s'en rendent compte ou qu'on sache vraiment pourquoi. Au point qu'on n'a pas vraiment envie de s'en rapprocher, même si elles sont polies et avenantes de prime abord. Vous pouvez d'ailleurs en faire partie. Ceci étant, certains signes peuvent vous éclairer. Les repérer est la première étape vers un changement. Voici 5 attitudes qui font de vous quelqu'un de difficile à vivre.

1. Si vous êtes souvent au centre des histoires ou des désaccords, posez-vous des questions, comme le met en avant l'expert en psychologie et en relation humaine, Lachlan Brown, pour Global English Editing. Se trouver fréquemment au cœur des conflits n'est pas un hasard : vous pouvez en être le dénominateur commun. Cela ne fait pas de vous une mauvaise personne, mais implique plutôt que votre approche des interactions sociales n'est pas la bonne. Si vous n'assumez pas votre part de responsabilité dans le conflit, vous enfoncez encore plus la situation. Il faut savoir se remettre en question.

2. Etre trop dur avec les autres peut aussi vous porter préjudice. Ne pas faire preuve d'empathie va vous empêcher de partager avec ceux qui vous entourent. Ils vont avoir l'impression d'être incompris ou que vous leur accordez peu d'importance. Se montrer à l'écoute est une véritable qualité, surtout avec une écoute active, qui est un élément clé de la communication.

3. De même, être trop critique ne va pas vous aider à nouer des relations. Etre honnête est certes bénéfique mais lorsqu'il ne s'agit que de négativité, cela va finir par poser problème. Cette négativité se double parfois d'une tendance à la victimisation, qui n'est pas non plus favorable.

4. Autre aspect qui rend désagréable : la rancune. Si vous faites partie de ces personnes qui ne parviennent pas à pardonner, il peut être difficile de s'entendre avec vous. L'erreur est humaine et ne jamais rien laisser passer viendra perturber vos relations alors que pardonner est un signe de compréhension. S'il ne faut pas rester coincé dans le passé, il est aussi primordial de savoir sortir de ses habitudes.

5. Etre trop conservateur et rétif au changement est une tare. Les personnes avec lesquelles il est difficile de créer du lien sont souvent réticentes au changement et préfèrent leur zone de confort. Il est pourtant nécessaire de savoir s'adapter pour entretenir des relations saines.

Cependant, tous ces comportements ne sont pas forcément conscients. Vous n'avez alors pas une bonne conscience de vous-même et donc des conséquences de vos actes et cela empêche de nouveau de se rapprocher de vous. C'est un cercle vicieux dont il faut sortir avant tout en restant authentique mais tout en reconnaissant vos forces et vos faiblesses.