Les experts indiquent à quel âge un enfant peut avoir son téléphone, la plupart des parents se trompent

A partir de quel âge un enfant peut-il avoir son propre téléphone portable ? Les experts ont répondu, et les parents cèdent bien trop tôt.

Acheter un premier téléphone portable à son enfant est toujours un casse-tête. Si les parents se demandent souvent quel modèle sera le plus adapté, la question la plus récurrente concerne l'âge auquel cette étape doit être franchie. Cette décision vient se présenter aux parents de plus en plus tôt. Selon Médiamétrie, l'âge moyen de l'achat du premier téléphone serait établi à 9 ans et 9 mois en France.

Si le téléphone peut avoir des avantages en tant qu'outil de communication immédiate et de sociabilisation, il présente aussi des risques, notamment sur le sommeil, et peut exposer au cyberharcèlement ainsi que provoquer une dépendance aux écrans. Il est surtout important d'accompagner les enfants dans leur utilisation du téléphone portable.

"Il faut échanger sur ce qu'il va faire. Lui expliquer qu'il va tomber sur des contenus qui ne sont pas adaptés à son âge et l'amener à avoir une réflexion sur son usage des réseaux sociaux. Il faut toujours l'amener à échanger sur ce qu'il a vu et qui pourrait le déranger avec ses parents", a expliqué Séverine Erhel, maîtresse de conférences en psychologie cognitive à l'Université Rennes 2, auprès de Tech&Co.

Elle conseille également de couper tout accès au téléphone au moins une heure avant le coucher et de ne pas laisser l'appareil dans la chambre la nuit. Il est aussi recommandé de surveiller sa propre utilisation du téléphone en tant que parent. Cela influence les enfants, alors qu'il est nécessaire de garder des moments en famille sans téléphone.

Dans un rapport officiel, des experts ont recommandé un âge minimum pour l'achat du premier téléphone : il est fixé à 11 ans. Cela correspond normalement à l'entrée au collège. "Cet âge correspond à une étape importante dans la vie du jeune qui sort progressivement de l'enfance et prépare son entrée dans l'adolescence", peut-on y lire. Avec cette étape peut venir l'usage des transports en commun seul, ainsi que la multiplication des activités extérieures en autonomie.

Pour les experts, il faut commencer par un téléphone basique, jusqu'à 13 ans. Le smartphone ne devrait survenir que dans un second temps. Il doit d'abord être sans accès aux réseaux sociaux, au moins jusqu'à 15 ans. De son côté, l'Observatoire de la Parentalité & et de l'Éducation Numérique conseille aussi de retarder l'acquisition du premier téléphone connecté. Il préconise l'âge de 12 ans, avec surveillance de l'usage qui en est fait. Il semble donc préférable, dans tous les cas, d'attendre l'adolescence.