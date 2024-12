La météo de Noël se précise, mauvaise nouvelle pour beaucoup de Français ! De la neige, du froid et de la pluie

Les prévisions météorologiques pour les fêtes de fin d'année se précisent en France. Voici les détails pour les prochains jours.

Le début du mois de décembre a été marqué par le retour du froid, mais un redoux est déjà annoncé pour le milieu de semaine prochaine, avec 2 à 3 degrés au-dessus des moyennes de saison pendant trois jours. Alors que l'hiver commencera officiellement le 21 décembre, les fêtes se prépareront donc dans une relative douceur.

La météo est souvent variable à cette période, entre des années où la magie est renforcée par la neige et d'autres où les températures sont bien élevées pour la saison. Il est ainsi préférable de savoir à quoi s'attendre pour faire sa valise et avoir une idée de l'état des routes.

Des premières tendances se dessinent déjà selon La Chaine Météo. Un temps assez calme est annoncé pour la période de Noël. Les températures s'annoncent plutôt de saison, avec un air un peu frais dans le nord. Il n'y aurait donc pas de Noël au balcon, comme cela a été le cas en 2022.

© La Chaine météo

Noël ne sera pas blanc non plus cette année, même si ce schéma n'est pas à exclure totalement, notamment du côté de la Lorraine et de l'Alsace. En France, la chance de connaitre Noël sous la neige est de moins en moins fréquente surtout depuis 2010, date du dernier réveillon enneigé. La probabilité d'avoir un Noël blanc en plaine est désormais de 1 à 5% en moyenne et de 10 à 20% en montagne et dans l'est.

"La fin du mois de décembre pourrait être douce et relativement déficitaire en précipitations. Les brouillards ou brumes seraient nombreux en cours de matinée sur le nord, avec une dissipation parfois difficile en cours de journée. Au sud, les journées seraient assez belles avec le retour de la douceur, ce qui fera fondre la neige en montagne à basse et moyenne altitude", indique La Chaine Météo dans ses tendances à 4 semaines.

Des prévisions assez semblables sont annoncées par Météo-France pour dans quinze jours. Les températures devraient se situer entre 3 et 10 degrés au nord et entre 4 et 16 degrés au Sud. Des précipitations seraient possibles le 24 décembre dans l'est et le nord de la France, suivi d'un temps un peu plus sec le lendemain. Une mauvaise nouvelle pour un gros tiers du territoire donc, le réveillon devrait être pluvieux et humide... Pas très festif !

Qu'en sera-t-il pour la semaine du Nouvel An ? Le mois pourrait se terminer en douceur avec des températures au-dessus des normales de saison. Le temps serait aussi sec. La fiabilité des prévisions reste encore très limitée à cette échéance.