Un expert a goûté et adoré 5 champagnes à moins de 20 euros chez Lidl - et un pétillant à moins de 5 euros

Lidl propose pour sa foire aux vins de Noël des champagnes à petits prix validés par un expert. De quoi trouver son bonheur pour moins de 20 euros.

Lidl a lancé ce mercredi 4 décembre et jusqu'à épuisement des stocks sa foire aux vins de Noël. Cet événement connait toujours un certain succès chez l'enseigne à bas prix. Pour les fêtes, vin rouge, rosé et vin blanc sont proposés pour une grande partie à moins de 10 euros. Certains champagnes sont aussi à la vente pour faire péter les bulles en famille, pour moins de 20 euros. C'est un incontournable des fêtes de fin d'année, même s'il doit être consommé avec modération.

Certaines bouteilles de champagne seraient particulièrement remarquables selon Adam Lapierre, détenteur du diplôme Master of Wine, qui a participé à leur dégustation à l'aveugle. Selon le catalogue Lidl de la foire aux vins de Noël, il a eu plusieurs coups de cœur sur des champagnes, qu'il a ainsi classés dans l'une de ces deux catégories : de 86 à 89/100 pour les vins aux qualités et à l'intensité remarquables et au-dessus de 90, pour les breuvages exceptionnels de caractère et de complexité.

Catalogue Lidl Foire aux vins de Noël © Lidl

Il a particulièrement affectionné le "Champagne 1er cru brut, Nicolas Guesquin", qui obtient la note de 88/100. Il s'agit d'un vin composé de plusieurs cépages : le pinot meunier, le pinot noir et le chardonnay. Et ça tombe bien, il profite de l'offre deux bouteilles achetées, une offerte, soit un total de 53,66 euros les trois bouteilles. Adam Lapierre recommande aussi la version champagne rosé qui a même un point de plus sur sa note et est au prix de 18,99 euros. L'expert a attribué un point supplémentaire au "Champagne brut Philippe Lamarlière" disponible au prix de 17,89 euros la bouteille. Ce vin effervescent est idéal pour accompagner l'apéritif et le dessert.

Si ces bouteilles ont été remarquées pour leur qualité, deux autres situées dans les mêmes gammes de prix se dégagent davantage en obtenant la note de 90/100. Il s'agit de deux champagnes bruts. Le premier est le "Blanc de noirs, Veuve Delattre" à 18,99 euros, issu d'un cépage de pinot noir. Il est a égalité avec le "Champagne brut Dutriaux" à 18,99 euros également, qui a aussi été valorisé par le guide Hachette des vins 2023. Il contient, pour sa part, du pinot et du chardonnay et table à 13%.

Si vous n'êtes pas amateur de champagne ou que vous avez un plus petit budget, Lidl propose en alternative le vin effervescent "Clairette de Die, Cuvée César tradition" à seulement 4,95 euros la bouteille. Ce pétillant "doux et fruité" a reçu la note de 88/100 par Adam Lapierre.