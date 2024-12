"Une découverte surprenante..." Ce qui a été trouvé dans ces excréments de dinosaures n'était pas attendu

Une équipe de chercheurs a étudié les excréments fossilisés de dinosaures pour comprendre l'ascension de ces créatures géantes.

Ils étaient là bien avant nous : les dinosaures. Malgré leur extinction lointaine, les recherches continuent pour comprendre la vie de ces animaux préhistoriques, qui ont régné sur la Terre pendant 160 millions d'années. Si les découvertes se sont multipliées sur leur disparition, leur ascension est encore assez méconnue. C'est pourquoi une récente étude publiée dans Nature a analysé les excréments de dinosaures fossilisés, appelés coprolithes, recueillis dans le sud de la Pologne. Les restes collectés remontaient à une période allant du Trias supérieur au début du Jurassique, soit il y a entre 247 à 200 millions d'années.

Cette recherche a notamment permis d'en apprendre davantage sur leur régime alimentaire, et donc sur leur système de survie. Grâce à des rayons X de haute intensité, l'équipe de chercheurs a pu déterminer les restes de nourriture retrouvés dans les coprolithes. "Notre recherche est innovante car nous avons choisi de comprendre la biologie des premiers dinosaures en fonction de leurs préférences alimentaires. En cours de route, nous avons fait de nombreuses découvertes surprenantes ", a déclaré dans un communiqué Grzegorz Niedźwiedzki, chercheur au Département de biologie des organismes et auteur principal de l'étude.

Ils ont notamment déniché des restes d'insectes ou de poissons dans les excréments. Les premiers dinosaures étaient plutôt omnivores et loin d'être tout en haut de la chaine alimentaire face aux reptiles. A là fin de l'ère du Trias, le climat devenu plus chaud et humide a permis le développement d'une végétation luxuriante. Ainsi, à ce moment-là, leur régime était plutôt herbivore, comme l'ont montré la fougère et le charbon de bois présents dans leurs coprolithes. Cette abondance les a fait évoluer, certains atteignant alors un poids de plusieurs dizaines de tonnes et des tailles records. Des dinosaures herbivores de grande taille, comme les Diplodocus et les Supersaurus, ont alors prospéré. Ce gigantisme a été l'un des moyens de s'imposer, alors que les autres espèces s'affaiblissaient.

Les chercheurs en ont déduit que l'adaptabilité des dinosaures en matière alimentaire était l'un de leurs points forts de survie face à un environnement changeant. "Le moyen d'éviter l'extinction était de manger beaucoup de plantes, ce qui est exactement ce que faisaient les premiers dinosaures herbivores. La raison de leur succès évolutif est un véritable amour pour les pousses de plantes vertes et fraîches", a ajouté Niedzwiedzki.