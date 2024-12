C'est le pire opérateur pour la seconde année consécutive, moins d'un tiers des clients en sont satisfaits !

Chaque année, le site Zone ADSL&Fibre répertorie les avis clients des opérateurs mobiles et internet en France. Deux d'entre eux se distinguent par de très mauvais retours.

Lorsque vous utilisez votre smartphone ou votre internet à domicile, vous passez certainement par un opérateur. En France, ils sont nombreux à proposer des services de téléphonie mobile avec également des options pour une box internet. La majorité des Français souscrivent cependant en majorité à six opérateurs bien connus sur le territoire : Sosh, Orange, SFR, Free, Bouygues Telecom et Red By SFR.

Pour autant, tous ne se valent pas et proposent de nombreuses offres différentes pour attirer de nouveaux clients. Ainsi, c'est une véritable guerre des prix qui se déroule chaque année et ces entreprises multiplient les promotions afin d'espérer séduire des Français déçus par leur ancien opérateur.

Le site Zone ADSL&Fibre répertorie chaque année les avis clients des opérateurs internet et mobiles ainsi que les offres réseaux et box internet pour établir un classement. Cela permet au site de désigner les opérateurs qui font le plus d'efforts pour plaire à leurs clients, mais également ceux qui sont les moins aimés en France. Alors que SFR et sa filiale Red récoltaient les médailles des opérateurs les moins appréciés par leurs clients en 2023, il est temps de vérifier si ce classement a changé.

© Zone ADSL&Fibre

Comme on peut l'observer sur ce graphique, Red by SFR fait une très belle remontée. L'opérateur passe de la cinquième à la deuxième place du classement. Les principaux reproches effectués en 2023 et début d'année 2024 envers l'opérateur concernaient avant tout la qualité de son réseau, qui était insuffisante pour de nombreux clients abonnés. La filiale "low cost" de SFR semble donc avoir réussi à retrouver en partie la confiance de ses clients en passant d'une note de 3/5 à 3,3/5.

Orange chute en revanche en perdant 0,2 point sur sa note des opérateurs préférés des Français. Pour autant, la Livebox Max proposée par Orange reste la box préférée des Français en termes de qualité du réseau, et deux abonnés sur trois estiment qu'elle est excellente dans ce domaine.

Le grand perdant semble donc être une nouvelle fois SFR qui demeure toujours à la dernière place du classement des opérateurs préférés des Français. Les clients jugent notamment que les box SFR Starter et SFR Power sont mauvaises en termes d'expérience TV et de rapport qualité/prix.

Les notes globales de ce classement restent cependant relativement basses. Le site Zone ADSL&Fibre rappelle que 2024 était pourtant une année avec de nombreuses baisses de prix sur les offres proposées par les opérateurs avec environ -40% sur les forfaits mobiles et -10% sur les box internet. Cela n'aura donc pas suffit à changer l'opinion des Français sur les opérateurs mobiles et internet qui restent toujours en dessous de la note de 4 points sur 5.