La première momie d'un chat à dents de sabre découverte presque intacte, on sait désormais à quoi il ressemblait

Une momie d'un chat à dents de sabre a été découverte en très bon état et en dit long sur cette espèce disparue.

Les mammouths laineux, les paresseux géants ou encore les chats à dents de sabre font partie des espèces d'animaux préhistoriques dominantes et imposantes qui ont disparu. Des momies de ces espèces ont été retrouvées et étudiées pour comprendre la vie de ces anciens animaux. Des paléontologues ont récemment découvert dans la région russe du Yakoutie la première momie d'un chat à dents de sabre. Elle était congelée dans le pergélisol sibérien. Ils ont exposé leur découverte dans Scientific Reports.

Cette momie a environ 32 000 ans et appartenait à un petit de trois semaines de l'espèce des Homotherium latidens. Cette dernière s'est éteinte il y a 12 000 ans suite au réchauffement climatique et à l'activité humaine. Elle était présentée en Eurasie et en Amérique du Nord, chassant les jeunes mammouths notamment.

Jusqu'à présent, la représentation de cet animal préhistorique restait approximative, ne disposant que d'ossements fossilisés. Avec ce spécimen, dont les restes étaient bien conservés, ils ont pu en apprendre davantage sur sa véritable apparence.

Les spécialistes ont remarqué sa fourrure foncée et ses petites oreilles. "La couleur brun foncé uniforme de la fourrure de la momie s'est avérée tout à fait inattendue", a rapporté le paléontologue Alexey Lopatin, auteur principal de l'étude. Il est toutefois probable que cette fourrure s'éclaircissaient avec le temps.

Ils ont aussi aperçu la préparation à l'arrivée d'incisives massives, qui n'ont pas eu le temps de pousser au vu de sa mort précoce. La lèvre supérieure de l'animal deux fois plus profonde que celle du lionceau tel qu'on le connait aujourd'hui laisse supposer que de longues canines pouvaient être cachées quand l'animal avait la bouche fermée. Ce "petit chaton" avait donc vocation à devenir un "grand prédateur". Sa morphologie témoigne aussi de sa capacité de résistance au froid glacial et ces pattes larges et arrondies attestent qu'il était adapté à marcher dans la neige.

Cette espèce n'a pas d'équivalent moderne. Elle se différencie bien des félins d'aujourd'hui. La découverte de cette momie est une grande avancée dans l'étude du chat à dents de sabre. "C'est la première fois dans l'histoire de la paléontologie que l'apparence extérieure d'un mammifère éteint qui ne possède pas d'analogue dans la faune moderne a été étudiée", a ainsi déclaré l'auteur principal de l'étude Alexey Lovatin.