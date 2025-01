Les parents stricts sont les meilleurs, mais ceux qui y ajoutent ce détail feront des adultes plus épanouis

Bien qu'il existe plusieurs manières d'élever ses enfants, les experts recommandent d'avoir une approche ferme de la parentalité.

Face à une énième bêtise, de nombreux parents sont démunis. Faut-il se fâcher, paraître détaché ou calmer son enfant ? Dans l'ensemble, il est difficile d'établir une méthode universelle pour chaque famille et chaque situation. Cependant, de nombreux experts s'accordent sur un point : il est préférable d'utiliser un style parental "strict". Pour cause, l'Académie américaine de pédiatrie (AAP), une association réunissant des professionnels du milieu, préconise ce type d'éducation.

Au total, il existe quatre styles parentaux selon les chercheurs, qui composent deux groupes : les parents autoritaires et démocratiques sont dans le groupe "strict" ; les parents permissifs et désengagés sont dans le groupe "peu strict".

Les parents du groupe "peu strict" ne sont pas considérés comme les meilleurs. Les "permissifs" négligent l'établissement d'un cadre structurel. Ils interfèrent rarement dans l'évolution de leur enfant et priorisent leur libre-arbitre, peu importe si cela signifie manger du chocolat à chaque repas. Ils sont très à l'écoute, mais en oublient qu'ils sont face à des adultes en développement. L'indolence va plus loin encore en ce qui concerne les parents "désengagés". En effet, ils ne mettent au point aucune règle et ne fixent aucun objectif à leurs enfants. Ces derniers sont à peine considérés et reçoivent très peu d'attention.

Les meilleurs parents sont dans le groupe "strict". Cependant, les parents autoritaires ont de gros défauts. Pour eux, l'obéissance, la punition et la discipline sont les piliers de l'éducation. Cependant, ils ont tendance à communiquer unilatéralement et à en oublier les besoins de leurs enfants. À la maison, ces derniers auront l'habitude de respecter les règles, mais s'en détacheront une fois sortis du cercle familial.

Les parents stricts sont les meilleurs, mais il le seront plus encore s'ils développent le style "démocratique". Ce style impose d'échanger régulièrement avec son enfant, en complément d'un cadre clair et très ferme. Pour l'établir, il est nécessaire d'expliquer les raisons derrière une interdiction, tout en portant de l'intérêt aux émotions et sentiments qu'elle génère. L'enfant bénéficie alors d'un espace rassurant, en dépit des règles instaurées par le parent. Selon les experts, ce type d'éducation lui permet de se développer sereinement et de devenir un adulte "respectueux", "résilient", avec des capacités de "meneur".

Malgré tout, certains inconvénients peuvent apparaître en raison des fortes exigences et attentes de ce type de parents envers leur enfant. En effet, il n'est pas rare que ce dernier connaisse des phases de rebellions, de colère ou d'apathie, peu importe le bien-fondé de son éduction. Face à ces comportements, il suffit de prendre son mal en patience et d'attendre que le mal passe, indique le psychologue Jeff Nalin au magazine Parents.