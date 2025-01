De nombreuses chaînes TV vont changer de numéro à cette date, la liste déjà dévoilée

La TNT va être complètement chamboulée en 2025 et plusieurs chaînes vont changer de canaux. Préparez-vous à revoir les numéros de votre télécommande à cette date précise.

L'année 2025 va marquer un bouleversement sans précédent dans votre programme TV, en particulier dans la grille de la TNT. De nombreuses chaînes emblématiques vont en effet cesser d'émettre, laissant place à de nouveaux venus. Parmi les principales victimes de ce grand ménage, on retrouve C8 et NRJ12. En juillet dernier, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), en charge d'attribuer et de contrôler les fréquences, a annoncé que les deux chaînes de la TNT n'étaient pas reconduites et s'arrêteraient.

Une date a même été fixée : le 28 février 2025, les deux chaînes cesseront d'émettre après respectivement 11 et 17 ans d'existence. Un choc pour leurs équipes qui tentent depuis plusieurs mois de faire appel de la décision, en vain. Autre départ notable, celui de Canal+ qui a choisi de retirer l'ensemble de ses chaînes payantes de la TNT en 2025 : Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport et Planète+. Le groupe a dénoncé en fin d'année un "environnement fiscal et réglementaire de plus en plus contraignant". Ses abonnés TNT devront passer sur d'autres modes de réception comme le satellite ou l'ADSL.

L'Arcom va donc revoir complètement la liste des canaux de diffusion et il faudra changer vos habitudes puisque de nouveaux numéros vont être attribués à plusieurs chaînes. Selon plusieurs média spécialisés dont La Lettre ou Challenges, France 4 récupérera le canal 4, laissé libre par le retrait de Canal+ et le Canal 8, anciennement attribué à C8, sera réservé à LCP/Public Sénat. Un vrai avantage pour ces chaînes publiques. Le bloc des chaînes d'infos va perdurer quant à lui, mais va lui aussi avancer que quelques numéros : BFMTV va prendre le canal 13, devant CNews en 14, LCI en 15 et France Info en 16. Gulli va, lui, avancer en douzième place, à la place de NRJ 12.

Les nouvelles chaînes, qui combleront le vide laissé par C8 et NRJ 12, vont arriver sur les canaux 18 et 19. Il s'agit de OFTV et RéelsTV. Leur ordre devrait être déterminé par tirage au sort. OFTV est un projet porté par le groupe Sipa-Ouest-France. La chaîne entend "mettre en avant les territoires" avec une programmation axée sur l'information locale, mais aussi du divertissement, des séries et du cinéma français. Son studio principal sera d'ailleurs installé à Rennes, et non à Paris comme la plupart de ses concurrentes.

De son côté, RéelsTV est un projet émanant du magnat tchèque Daniel Kretinsky, qui possède déjà de nombreux médias en France comme Elle, Marianne ou encore le site Loopsider. La chaîne misera sur les documentaires (50% de sa grille), les débats et émissions culturelles. Elle aussi met en avant sa volonté de proposer un ton "apaisé", loin des clashs et des polémiques.

Les changements devraient intervenir le 1er juin. De quoi s'attendre à un écran noir sur un des canaux 8 et 12 libérés dès la fin février, comme l'a dénoncé Cyril Hanouna ? Pas tout à fait, comme l'a expliqué le site Actu.fr, mais ont peut s'attendre à d'importantes turbulences....