Cette mauvaise habitude trop répandue enlaidit votre visage, elle se supprime pourtant facilement

Selon un scientifique, cette mauvaise habitude est la raison pour laquelle la population a tendance à s'enlaidir. Voici comment s'en débarrasser.

En 2025, les nouvelles résolutions sont encore là. Cette année, environ un Français sur trois a pris une ou plusieurs bonnes résolutions, comme le révèle un sondage réalisé dans le cadre des Consumer Insights de Statista. Parmi eux, ils sont 17% à vouloir faire plus de sport ou d'exercice, 15% à manger plus sainement et 13% à perdre du poids. Les préoccupations en matière de santé et de condition physique sont donc en tête des objectifs des Français.

Si votre état de forme ou votre apparence a une quelconque importance, cette information risque de vous intéresser. Selon Andrew Herbman, un neuroscientifique américain, une habitude, partagée par de nombreuses personnes, serait la source d'une déformation au niveau du visage. Sous son influence, l'humanité serait même en train de "s'enlaidir" année après année, indique-t-il.

La raison ? La respiration buccale. En effet, peu de gens le savent, mais cette mauvaise habitude peut avoir des conséquences néfastes sur notre apparence. "Il n'est pas normal de respirer par la bouche, sauf occasionnellement, si on a le nez bouché à cause d'un rhume par exemple", précise Morgane Warnier, orthophoniste de formation dans un entretien accordé au Figaro.

Le sommeil a tendance à être perturbé. En effet, respirer par la bouche empêche d'entrer en phase de sommeil profond et donc de bénéficier d'une nuit réparatrice. Cela donne lieu à des cernes "qui n'ont rien à voir avec la fatigue", mais qui "sont dus à une oxygénation inexistante des capillaires sanguins du nez", selon la Fondation du Souffle. De quoi bien enlaidir un visage pour une bien mauvaise raison !

Physiquement, le respirateur buccal peut développer une croissance faciale déviante : le menton recule vers le bas et les yeux deviennent tombant en raison du manque de sollicitation des sinus. Chez l'enfant, les cas peuvent se révéler plus sévères si la dentition du haut ne ferme plus normalement avec celle du bas. "Ce qui est scientifiquement prouvé, c'est que, chez l'enfant, la respiration buccale entraîne des modifications squelettiques au niveau du visage pendant la croissance et que ces changements persistent à l'âge adulte", souligne la spécialiste Morgane Warnier.

Dans le cas où "le problème n'est pas pris suffisamment tôt, l'asymétrie du visage s'accentue et la déviation du menton d'un côté devient encore plus flagrante", précise le docteur Sébastien Beaupuis. C'est pourquoi, même s'il est difficile de contrôler sa respiration en dormant, il est recommandé de respirer par le nez au cours de la journée pour s'habituer. Ce n'est pas si difficile à mettre en place et votre visage vous remerciera.