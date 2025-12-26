Plus de la moitié des Français utilisent ces deux règles au Uno, elles sont pourtant officiellement interdites

Les débats sur les règles sont souvent interminables lors des parties de Uno. Pour deux d'entre-elles, il est temps de mettre les points sur les "i".

S'il y a bien un jeu où les règles divisent, c'est le Uno. Elles ont été modifiées à de nombreuses reprises par les joueurs et de nouvelles versions plus ou moins homologuées du jeu se sont progressivement transmises. Selon un sondage OpinionWay avec Uno auprès de 1057 Français, 16% des désaccords lors d'une partie de cartes sont avant tout liés à la façon de jouer. Cela vient juste après le fait de faire face à un mauvais perdant. Pour 52% des répondants, les règles, c'est sacré, alors que 25% préfèrent les réinventer afin de les adapter au style des participants.

Pour le Uno, 82% des répondants ont assuré que les vraies règles sont bien les règles officielles, mais 15% trouvent encore le moyen d'affirmer que les bonnes règles sont tout simplement les leurs. Mais les plus connaissent-ils vraiment les règles du jeu ? Par exemple, 53% des Français estiment qu'il est possible "d'empiler plusieurs cartes '+2' pour faire piocher le joueur suivant", alors que dans les règles officielles, ce cumul est formellement interdit. Si un participant place une carte "+2", le joueur suivant pioche deux cartes et passe son tour. Il en va de même pour les cartes "+4", qui ne s'additionnent pas et qui, il faut le rappeler, ne peuvent être posées que si on n'a rien d'autre à jouer.

De même, plus de la moitié du panel se permet de "jouer plusieurs cartes portant le même chiffre, mais de couleurs différentes", et encore une fois c'est une erreur. Il n'est pas non plus autorisé de poser plusieurs cartes d'une même couleur, il faut bien les placer une par une. Jouer plusieurs cartes n'est possible que si elles ont à la fois le même chiffre et la même couleur !

Le sondage révèle que ce sont particulièrement les plus jeunes qui jouent à leur sauce, ou qui ne lisent pas les règles : chez les 18-24 ans, 79% des sondés pensent qu'il est autorisé d'empiler les "+2" et 70% accumulent les mêmes chiffres. Cette croyance diminue avec l'âge.

Autre fait souvent méconnu : si vous voulez faire de véritables parties de Uno, il faut compter les points. Le premier joueur qui se débarrasse de toute sa main obtient des points en fonction des cartes que ses adversaires possèdent encore, sachant qu'elles ont différentes valeurs. Il faut atteindre le score de 500 pour être le véritable vainqueur.

Malgré ce sujet à conflit, le Uno reste un jeu adoré des Français. Ils estiment à 85% qu'il est adapté à toutes les situations, que ce soit en vacances entre amis, lors d'un repas de famille, ou autre. Le paquet est, en plus, simple à transporter. Ils apprécient également son côté fédérateur, pouvant rassembler toutes les générations. 81% assurent même que le jeu reste facile à expliquer et à comprendre.