DIRECT. Manifestations pour Floyd aux Etats-Unis : des images fortes, encore des tensions

Aux Etats-Unis, les manifestations condamnant les violences policières se poursuivent, l'affaire George Floyd a été le détonateur d'une contestation qui ne s'apaise pas. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Sommaire

Mort de George Floyd

Derek Chauvin inculpé

Réactions de Donald Trump

Violences policières aux USA L'essentiel Les manifestations de protestation se poursuivent et s'amplifient dans plusieurs villes des Etats-Unis. Des dizaines de milliers de personnes descendent pacifiquement la journée dans la rue pour condamner le racisme et les violences policières, la mort de George Floyd ayant généré une impulsion géante dans le pays. Dans les rassemblements, les slogans sont unanimes : les participants demandent l'inculpation des 4 policiers mis en cause dans la mort de cet Américain noir décédé lors d'une brutale interpellation policière.

Les autorités de Washington, Los Angeles, Houston, Minneapolis et une trentaine d'autres communes américaines font face à des mouvements de contestation très vifs la nuit, avec des excès de violences, des émeutes et des pillages. Au moins 25 grandes villes ont instauré un couvre-feu.

La nuit dernière, à Washington, les manifestants ont bravé les interdictions pour venir se faire entendre devant la Maison Blanche. La police a dû utiliser des gaz lacrymogènes pour disperser la foule et mettre fin à la manifestation. Preuve que la montée des tensions suscitent des craintes sérieuses au sein de l'administration Trump, le président américain a été conduit, brièvement, dans un bunker souterrain, sous l'injonction du Secret Service, comme le rapporte le New York Times.

Le chef de l'Etat, qui a également demandé que "justice soit faite" pour George Floyd, multiplie depuis quelques jours les messages pour condamner les violences des manifestations, organisées selon lui par la "gauche radicale" et des "anarchistes". Donald Trump est de plus en plus critiqué pour la manière dont il commente les protestations. Comme l'analyse le chercheur spécialiste des Etats-Unis Jean-Eric Branaa sur LCI, le président ne "manifeste aucune empathie pour tous ceux qui sont dans la rue". "Il essaye de stigmatiser des voyous, l'extrême gauche". "La colère qui est dans la société est très réelle et Donald Trump ne la traite absolument pas", ajoute le professeur qui anticipe : "On peut être inquiets sur ce qu'il va se passer dans les jours qui viennent". Les observateurs insistent sur le fait qu'aucune sortie de crise ou gestes d'apaisement des autorités n'ont pour l'heure émergé, la situation est devenue insaisissable. En direct Recevoir nos alertes live !

14:35 - Les coéquipiers de Derek Chauvin seront poursuivis Sur CNN, le frère de George Floyd a demandé au Chef de la police de Minneapolis, Medaria Arradondo, si les autres officiers impliqués seront arrêtés. Medaria Arradondo a répondu que le silence et/ou l’inaction sont des formes de complicité. "M. Floyd est mort entre nos mains", a-t-il regretté. De nombreux syndicats de police ont dénoncé le comportement de Derek Chauvin et de ses coéquipiers. Cette mobilisation donne à Medaria Arradondo l’espoir d’un changement. "J'espère simplement que nous sommes arrivés à un tournant décisif et que nous verrons une réforme significative du traitement des policiers impliqués dans une conduite criminelle qui ruinent complètement le bon travail de la grande majorité des policiers." In an emotional response to George Floyd's family Sunday night, the Minneapolis police chief says in his mind, all four officers involved in the black man's killing bear the same responsibility. https://t.co/beg1TzbMPK — CNN (@CNN) June 1, 2020 14:13 - Le bilan d'une nuit de manifestations à New-York Le département de police de New-York a indiqué à CNN avoir procédé à plus de 200 arrestations dans la nuit du lundi 1er juin 2020. La plupart de ces interpellations ont été effectuées à Manhattan et à Brooklyn. Aussi, au moins sept policiers ont été blessé et une dizaine de voitures ont été endommagées. 12:55 - Un commissariat visé par des coups de feu en Californie A Oakland (Californie), ce lundi, peu après minuit (heure locale), des coups de feu ont été tirés sur un commissariat de la ville. Le service de police a tweeté : "À 00h09, des coups de feu ont été tirés sur le bâtiment d'administration de la police d'Oakland, situé au 455-7th Street. Aucun blessé n'a été signalé." Trois personnes ont été arrêtées. CCN a rapporté que vendredi soir, deux agents du Service fédéral de protection ont été blessés par balle au milieu des manifestations, et un est décédé des suites de ses blessures. At 12:09 AM, shots were fired at the Oakland Police Administration Building located at 455-7th Street. No injuries reported. Officers have detained 3 individuals in connection with this shooting in the 1900 block of San Pablo Avenue. pic.twitter.com/wQ5b7tzzND — Oakland Police Dept. (@oaklandpoliceca) June 1, 2020 12:45 - Depuis la mort de Floyd, 4 000 manifestants ont été arrêtés Selon un décompte de CNN, environ 4 000 personnes ont été arrêtées à travers les Etats-Unis depuis la mort de George Floyd. Les premières arrestations ont commencé le mardi 26 mai, au lendemain de la mort de Floyd. 12:34 - Un homme tué par balle à Louiseville Ce lundi, les autorités de Louiseville (Kentucky) ont confirmé qu'un homme a été tué par balle lors d'une violente confrontation entre les forces de l'ordre (police locale et Garde nationale) et les manifestants. Ces évènements se sont déroulés sur un parking de la ville. Steve Conrad, le Chef de la police, a détaillé que lorsque les agents ont essayé de disperser la foule, un homme a tiré sur les forces de l'ordre. La garde nationale et la police de Louisville ont alors riposté, a-t-il indiqué. En conférence de presse, Steve Conrad a précisé : "Nos agents travaillent très dur pour assurer la sécurité des personnes et protéger les biens." 12:18 - A Boston, une quarantaine de personnes ont été arrêtées A 9h, heure française, le département de police de Boston (Massachusetts) a confirmé que sept policiers blessés dans les manifestations ont été transportés à l'hôpital. De nombreux autres ont été soignés sur les lieux. Au total, 21 voitures de police ont été endommagées et une quarantaine de personnes ont été arrêtés. Le BPD a précisé que ces chiffres sont susceptibles d'évoluer. 12:02 - Derek Chauvin a été transféré dans une prison de haute sécurité Paul Schnell, le commissaire du Département des services correctionnels du Minnesota, a confirmé que Derek Chauvin, l'officier de police accusé du meurtre de George Floyd, a été transféré à la prison d'État d'Oak Park Heights (prison de haute sécurité du Minnesota). Par ailleurs, le date de l'audience de Derek Chauvin a été repoussée d'une semaine au 8 juin prochain à 14h30. 11:52 - Certaines villes imposent des couvre-feux et mobilisent la Garde nationale Au sixième jour de mobilisation certains maires ont imposé des couvre-feux, notamment à Philadelphie, Washington, Los Angeles et Houston. Aussi, des gouverneurs ont mobilisé la Garde nationale comme à Chicago. Pourtant ces mesures exceptionnelles n'ont pas étouffé les manifestations dont certaines sont marquées par des violences et des pillages. 11:45 - Des manifestations dans plus de 140 villes des Etats-Unis Comme le rapporte le New-York Times, depuis la mort de George Floyd, les mouvements de contestation se multiplient : des rassemblements et manifestations ont déjà été organisés dans au moins 140 villes. Compte tenu des violences générées en marge des protestations, 21 Etats ont déjà eu recours à la garde nationale. Protests have erupted in at least 140 cities across the United States over racism and police brutality. Some of the demonstrations have turned violent, prompting the activation of the National Guard in at least 21 states. https://t.co/IgDntKt02K pic.twitter.com/srpBanf3dS — The New York Times (@nytimes) June 1, 2020

Et aussi

Les contestations, pacifiques la journée, se durcissent la nuit avec des gestes de violence, depuis près d'une semaine :

Protesters set fires near the White House in Washington, D.C., the smoke mixing with billowing clouds of tear gas as police sought to clear them from the area https://t.co/4LLbkxtgIL pic.twitter.com/Sah9bFfBT1 — Reuters (@Reuters) June 1, 2020

Des heurts entre manifestants et policiers ont secoué hier soir plusieurs grandes villes des États-Unis, placées sous couvre-feu #AFP pic.twitter.com/vLESwk2ff5 — Agence France-Presse (@afpfr) May 31, 2020

Breaking news: Police fired tear gas at protesters who set fires near the White House as unrest continued in cities across America for a 6th consecutive night. Heres the latest: https://t.co/iSU7z7NjZB pic.twitter.com/QPuOVkKb6X — The New York Times (@nytimes) June 1, 2020

It was the 6th day of nationwide unrest in the U.S. since George Floyd was killed in police custody last week. Protesters defied curfews and several governors mobilized the National Guard.



For live updates: https://t.co/iSU7z84UR9 pic.twitter.com/OAB1pRsEde — The New York Times (@nytimes) June 1, 2020

George Floyd, 46 ans, est mort le 25 mai 2020, à Minneapolis dans le Minnesota, suite à une interpellation policière, qui a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. Les images montrent une arrestation très brutale effectuée par 4 policiers. L'un d'eux, Derek Chauvin, apparaît agenouillé sur le cou de George Floyd, alors que celui-ci est plaqué au sol, durant plusieurs minutes. Les agents des forces de l'ordre ont indiqué avoir agi suite à un appel signalant George Floyd en état d'ivresse et ont indiqué dans leur rapport que ce dernier avait opposé une vive résistance, ce que contredisent les images prises par un témoin et par une caméra de vidéosurveillance. Au sol, George Floyd a exprimé de manière claire qu'il ne pouvait plus respirer. Une enquête ouverte par les services de police et une investigation du FBI ont conduit à l'arrestation de Derek Chauvin.

Derek Chauvin a été inculpé vendredi 29 mai pour "homicide involontaire" et "acte cruel et dangereux ayant causé la mort", suite à la première enquête menée sur les conditions d'interpellation de George Floyd. L'homme a fait l'objet de plusieurs reportages de médias américains depuis les faits survenus le 25 mai. Les journalistes de CNN ont dévoilé que Derek Chauvin a fait l'objet de 18 plaintes par le passé pour son comportement, ayant conduit, simplement, à deux lettres de réprimande. L'ancien policier de Minneapolis a par ailleurs été décoré d'une médaille, après avoir reçu une balle, lors d'une intervention pour violence domestique, en 2008. Il a aussi été impliqué dans deux autres fusillades : l'une d'elle, en 2006, a conduit à la mort d'une homme de 42 ans, abattu par la police, qui a indiqué dans un rapport officiel avoir agi par légitime défense.

Le président américain a d'abord fait savoir, samedi 30 juin, qu'il avait appelé la famille de George Floyd pour lui présenter ses condoléances. ".Je me tiens du côté de tous les Américains en quête de justice et de paix", a-t-il déclaré lors d'un point presse, avant de commenter les manifestations en ces termes : "Je me tiens aussi devant vous en ferme opposition à quiconque exploite cette tragédie pour piller, voler, attaquer et menacer. [...] Je comprends la douleur que ressentent les gens. Nous soutenons le droit des manifestants pacifiques et nous entendons leurs appels. Mais ce que nous voyons dans les rues de nos villes n'a rien à voir avec la justice ou la paix. La mémoire de George Floyd est déshonorée par les émeutiers, les pillards et les anarchistes. La violence et le vandalisme sont le fait des "Antifa" et d'autres groupes radicaux de gauche qui terrorisent les innocents, détruisent des emplois, nuisent aux entreprises et incendient des bâtiments", a ajouté Donald Trump. Dimanche 31 mai, le président américain s'est montré plus direct, en ciblant sur Twitter ses opposants politiques et en condamnant les rassemblements, appelant les élus et les gouverneurs démocrates à "être plus fermes" contre les émeutiers. "Ces gens sont des anarchistes. Appelez notre garde nationale maintenant. Le monde vous regarde et se moque de Joe l'endormi (Joe Biden, NDLR). Est-ce ce que l'Amérique veut ? Non !".

Comme le rapporte MappingPoliceViolence, les violences policières touchent principalement les populations noires aux Etats-Unis : ils sont 3 fois plus représentés que les personnes blanches dans le nombre de personnes tuées par la police entre 2013 et 2019. Autre chiffre saisissant : sur l'année 2019, il n'y a que 27 jours durant lesquels il n'y a eu aucun décès dû à un tir de policier. La carte ci-dessous permet de se rendre compte de l'ampleur du phénomène, MappingPoliceViolence faisant un point sur chaque personne tuée par la police en 2019 :