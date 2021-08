Afghanistan : les talibans tentent de "rassurer", un G7 virtuel organisé

AFGHANISTAN. La communauté internationale va organiser un G7 virtuel pour discuter de la situation en Afghanistan alors que la France poursuit le rapatriement de ses ressortissants.

L'offensive n'aura duré que quelques mois. Après l'annonce du retrait des troupes américaines en Afghanistan, en mai dernier, les talibans ont rapidement pris le contrôle de plusieurs capitales régionales, avant de marcher sur Kaboul, le 15 août. Peu avant leur entrée dans la capitale, le président afghan, Ashraf Ghani, a quitté le pays, disant vouloir "éviter un bain de sang". Les images des insurgés se mettant en scène dans le palais présidentiel de la capitale, déserté par le gouvernement, ont alors fait le tour des médias, actant leur retour au pouvoir.

Dans l'urgence, les puissances occidentales ont procédé à l'évacuation de leurs ressortissants et diplomates. Alors que les talibans encerclaient Kaboul, l'Élysée a fait savoir dimanche qu'elle donnait la priorité à la sécurité des Français en Afghanistan, les enjoignant à quitter le pays dès que possible. Une priorité réaffirmée par Emmanuel Macron, qui s'est exprimé lundi soir dans une allocution télévisée, annonçant l'envoi de deux avions militaires et de forces spéciales sur place pour mener des opérations d'évacuation. Un premier vol français a pu quitter l'Afghanistan ce mardi, un deuxième ce mercredi.

Des appels à la coordination en Afghanistan

Dans son sillage, le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a appelé ses homologues du G7 à organiser une réunion virtuelle dans les prochains jours pour évoquer la situation en Afghanistan. Elle sera organisée avec le président américain Joe Biden. La chancelière allemande, de son côté, a appelé les dirigeants de l'Union européenne à aider les Afghans fuyant le pays, pour ne "pas reproduire les erreurs du passé". Lundi, des centaines d'entre eux se sont précipitées à l'aéroport de Kaboul, tentant de monter à bord des avions militaires affrétés pour évacuer les ressortissants occidentaux.

Face à ces scènes de chaos, les États-Unis ont décidé de suspendre leurs évacuations, le temps de stabiliser la situation à l'aéroport de Kaboul. Le département américain de la défense a annoncé un peu plus tard dans la journée la reprise des opérations. Dans ce contexte, Joe Biden a défendu le retrait définitif des troupes américaines d'Afghanistan, qui s'achèvera à la fin du mois d'août, assurant que le rôle des Américains dans le pays n'était pas de "reconstruire le pays", mais d'empêcher que des attaques terroristes aient lieu aux États-Unis. L'incertitude demeure cependant sur la transition qu'engageront les talibans dans le pays. Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, des milliers d'Afghans activistes pourraient être menacés. Joe Biden a indiqué que la réponse des Etats-Unis pourrait être dévastatrice.

"Pour les filles, cette prise de pouvoir veut dire être empêchées d'étudier, ne plus avoir de droits civiques, ni même humains, comme tout être a le droit d'en avoir ", estime la présidente de l'ONG Learn.

C'est un cauchemar pour les femmes qui ont fait des études, qui envisageaient un avenir meilleur pour elles-mêmes et les générations futures ", explique une jeune femme afghane à l'AFP. Face à cette menace, les talibans se veulent "rassurant" dans plusieurs interviews accordées à la presse. Suhail Shaheen, a déclaré à la BBC que les droits des femmes seraient préservés, tout comme les libertés des médias et des diplomates. " Nous assurons la population, en particulier dans la ville de Kaboul, que leurs propriétés, leurs vies sont en sécurité ". Mais dans une conférence de presse ce mardi 17 août, Zabihullah Mujahid, un autre porte-parole, a pourtant expliqué : " Nous avons le droit d'agir selon nos principes religieux. D'autres pays ont différentes approches, règles et règlements… les Afghans ont le droit d'avoir leurs propres règles et règlements en accord avec leurs valeurs.