"DIRECT. Afghanistan : un seul attentat-suicide à l'aéroport de Kaboul selon le Pentagone"

AFGHANISTAN. Contrairement au premier bilan qui faisait état d'un double attentat-suicide, le Pentagone a finalement annoncé ce vendredi en conférence de presse qu'une seule attaque a eu lieu à l'aéroport de Kaboul.

19:36 - 72% des Français favorables à l'accueil des réfugiés afghans En Afghanistan, les évacuations se poursuivent et se terminent ce vendredi. Un sondage Harris Interactive pour LCI dont BFM TV se fait l'écho révèle que "plus de deux tiers des Français sont favorables à l'accueil des réfugiés afghans. Dans le détail, "20% des personnes interrogées sont favorables à accueillir tous les civilsafghans qui en font la demande, et 52% souhaitent limiter cette prise en charge uniquement aux Afghans ayant travaillé pour l'État français". Enfin, 27% se disent opposées à tout rapatriement.

18:44 - La Suède interrompt le versement de ses aides au développement Ce vendredi 27 août 2021, l'Agence suédoise de développement et de la coopération internationale (SIDA), dont le Figaro se fait l'écho, a fait savoir qu'elle supprimait "le versement de son aide au développement en Afghanistan". Maria Lundberg, cheffe de l'unité Afghanistan à SIDA a notamment déclaré : "Nous ne verserons plus de nouvelles aides, donc de l'argent, qui pourront, d'une manière ou d'une autre, être transmis au régime que nous voyons aujourd'hui". D'autres pays comme l'Allemagne ou encore la Finlande ont aussi annoncé avoir suspendu leurs aides au pays. Avec le retrait de la Suède, le pays se prive de 448 millions de couronnes (soit à peu près 88 millions d'euros).

18:04 - Deux Britanniques parmi les victimes de l'attentat-suicide de Kaboul Le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, a annoncé la mort de deux Britanniques dans l'attentat-suicide commis à l'aéroport de Kaboul, jeudi, qui a coûté la vie à au moins 85 personnes. Deux autres Britanniques ont été blessés. "Ces personnes étaient innocentes et c'est une tragédie qu'ils aient été tués par de lâches terroristes alors qu'ils tentaient d'amener leurs proches en lieu sûr", a déclaré le ministre.

17:35 - 12 500 personnes évacuées en 24 heures par les États-Unis Après avoir annoncé qu'il n'y avait eu qu'un seul attentat-suicide à l'aéroport de Kaboul, et non deux comme indiqué au départ, le Pentagone a fait le bilan des évacuations menées en 24 heures par les États-Unis. Selon la journaliste Lara Seligman, présente lors de la conférence de presse, 89 vols sont partis de Kaboul, pour un total de 12 500 personnes évacuées, dont 300 citoyens américains.

17:20 - Le Pentagone affirme qu'il n'y a eu qu'une attaque à l'aéroport de Kaboul Le Pentagone a corrigé ce vendredi après-midi, lors d'une conférence de presse, ses premières déclarations faisant état d'un double attentat-suicide à l'aéroport de Kaboul. Selon le chef d'État major Maxwell Davenport Taylor, il n'y aurait eu qu'une seule explosion, près de la porte Abbey, et non pas deux. Ce dernier n'a pas été en mesure d'expliquer pourquoi l'information a été transmise de manière erronée, a précisé la journaliste Lara Seligman, sur Twitter.

16:55 - Des personnalités culturelles plaident pour l'évacuation d'artistes afghans Plusieurs personnalités culturelles ont adressé ce vendredi une lettre au secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, pour appeler à l'évacuation d'artistes afghans qui "incarnent une partie du trésor intellectuel" de l'Afghanistan. "Cette liste de 36 personnalités et leurs familles, pour laquelle l'Etat français a accordé une lettre d'invitation officielle - un laissez-passer certifiant leur autorisation à voyager - nous vous demandons de bien vouloir nous faire la grâce d'accepter de l'intégrer à vos ultimes opérations d'évacuation. Vous seuls pouvez le faire désormais", écrivent les signataires, dont font notamment partie le prix Goncourt Atiq Rahimi et le réalisateur iranien Mohsen Makhmalbaf.

16:38 - L'Italie a terminé ses opérations d'évacuation Après le Royaume-Uni, l'Espagne et la Suède, le ministre italien des Affaires étrangères, Luigi Di Maio, a annoncé sur Twitter le départ d'Afghanistan du dernier vol à destination d'Italie, mettant fin aux opérations d'évacuation du pays. À son bord se trouvent "des civils afghans, le consul Tommaso Claudi, l'ambassadeur Pontecorvo, ainsi que les militaires qui étaient encore sur place", a précisé le ministre.

16:23 - Barack Obama : "Michelle et moi-même avons eu le cœur brisé" L'ancien président des États-Unis, Barack Obama, a réagi sur Twitter aux attentats survenus à l'aéroport de Kaboul, en Afghanistan. "Comme beaucoup d'entre vous, Michelle et moi-même avons eu le cœur brisé en apprenant les attaques terroristes à l'extérieur de l'aéroport de Kaboul, qui ont tué et blessé tant de membres des services américains, ainsi que des hommes, des femmes et des enfants afghans", a-t-il écrit, ajoutant qu'en tant que président, "rien ne fut plus douloureux que de pleurer avec leurs proches la perte des Américains qui ont donné leur vie pour servir le pays".

16:15 - Le double attentat de Kaboul démontre "l'instabilité" du pays, selon un spécialiste Pour Karim Pakzad, chercheur à l’Institut des relations internationales et stratégiques (IRIS) et spécialiste de l’Afghanistan, le double attentat de l'aéroport de Kaboul, qui a fait au moins 85 morts, est une preuve que "la situation est encore loin d'être stabilisée dans le pays". À 20 Minutes, il explique : " Les talibans sont certes entrés à Kaboul, mais n’ont pas encore mis en place leur gouvernement, ils sont encore en pleines tractations et négociations avec leurs adversaires politiques de l’ancien régime en place, et ont probablement des divergences au sein de leur propre mouvement pour savoir comment gouverner et quel groupe va gouverner."

16:00 - Première rencontre entre des représentants des talibans et une délégation française Le Quai d'Orsay a confirmé auprès de BFMTV la première rencontre entre la France et les talibans, comme l'avait annoncé le porte-parole de ces derniers, Suhail Shaheen, sur Twitter. "La délégation dirigée par Sher M. Abbas Stanikzai, directeur adjoint du Bureau politique, a rencontré hier l'émissaire français François Richier et sa délégation à Doha", a-t-il écrit, précisant que les discussions ont portées sur "les questions politiques et la situation actuelle de l'Afghanistan", ainsi que sur "la situation de l'aéroport" de Kaboul. Selon le Quai d'Orsay, les "contacts" qui ont eu lieu à Doha, mais aussi à Kaboul, avaient également pour objectif de "faciliter les opérations d'évacuation en cours".

14:58 - L'ONU prévoit un demi-million de réfugiés afghans en plus cette année Kelly Clements, Haut-Commissaire adjointe de l’agence de l’ONU pour les réfugiés (HCR), a déclaré ce vendredi que l'organisation s'attendait à "environ 500 000 nouveaux réfugiés" en 2021, selon le "scénario le plus pessimiste" envisagé. "Plus de 2 millions d'Afghans sont déjà accueillis par l'Iran et le Pakistan", a-t-elle rappelé, lors de la présentation du Plan régional de préparation et d'intervention pour les réfugiés afghans.

14:39 - Le Royaume-Uni reconnaît des erreurs lors de l'évacuation de son ambassade Ce vendredi, le gouvernement britannique a réagi à l'article d'un journaliste du Times qui a retrouvé sur le sol de son ambassade en Afghanistan des coordonnées d'Afghans, reconnaissant une "erreur". Plus précisément, ce journaliste, Anthony Loyd, a ramassé des documents comportant les adresses de plusieurs personnes travaillant pour l'ambassade britannique, mais aussi des CV d'Afghans postulant pour un emploi. "La façon dont les Affaires étrangères ont géré cette crise fera l'objet d'une prochaine enquête", a annoncé le président de la commission, Tom Tugendhat, sur Twitter.

14:24 - La Chine a "une carte à jouer" en Afghanistan, selon Pierre Haski Pour Pierre Haski, président de Reporters Sans Frontières et chroniqueur géopolitique sur France inter, la Chine pourrait voir dans le retour des talibans au pouvoir en Afghanistan une opportunité. "La Chine a une relation très étroite avec le Pakistan, qui a longtemps été le principal soutien des talibans. Aujourd'hui, le Pakistan est l'un des pays clés dans les nouvelles routes de la soie conduites par Pékin. Il y a cette idée, (…) qui ne s'est jamais faite jusqu'à présent, d'associer l'Afghanistan à cette nouvelle route de la soie. Cela donnerait à la Chine une capacité de pénétration en Afghanistan sur le plan économique et ce serait pour les talibans une bouffée d'oxygène parce qu'ils savent qu'ils vont être isolés aujourd'hui face au monde occidental", a-t-il analysé sur Franceinfo.

14:03 - Hervé Morin répond aux "donneurs de leçons" Depuis le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan, de nombreuses critiquent ciblent l'action des États-Unis dans le pays, qui n'auraient pas réussi à le sécuriser avant le retrait des troupes américaines. "J'appelle à l'humilité tous ceux qui, aujourd'hui, donnent des leçons. En 20 ans sur le terrain, nous n’avons pas réussi à instaurer un État, à construire une armée, une police et une justice. Il ne restait que 2500 militaires américains sur place. Il n’y avait donc que 2 solutions : partir ou réinvestir militairement et massivement, ce qui est, bien entendu, inenvisageable", a réagi le président de la région Normandie, Hervé Morin, sur Twitter.