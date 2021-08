"DIRECT. Afghanistan : la France en discussion avec les talibans"

Dans l'Hexagone, depuis le 17 août dernier, des maires de gauche ou écologistes manifestent leur volonté d'accueillir des réfugiés afghans évacués de leur pays suite à l'arrivée au pouvoir des talibans, comme le rapporte RFI. Depuis mardi dernier, quelques préfectures ont été informées de l'arrivée effective de réfugiés, comme en Isère où quelques dizaines d'Afghans sont déjà accueillis à Pont-de-Claix. "La préfecture de l’Isère a reçu une information comme quoi une soixantaine de personnes allaient arriver sur le département. Elles ont déjà été orientées vers un lieu d’accueil temporaire sur la ville de Pont-de-Claix. Et suite à cet accueil temporaire, il y aura des sollicitations des communes pour mettre des logements à disposition. (…) Ensuite, l’éducation en France étant un droit pour tout garçon et toute fille de 3 à 16 ans, ils seront scolarisés comme n’importe quel enfant sur le territoire", détaille Emmanuel Carroz, adjoint au maire de Grenoble en charge des migrations.

11:40 - Un changement d’image pour les talibans

Les talibans se sont efforcés depuis leur retour d'afficher une image d'ouverture et de modération, comme l’indique BFMTV. Mais beaucoup d'Afghans, souvent urbains et éduqués, redoutent qu'ils n'instaurent le même type de régime fondamentaliste et brutal que lorsqu'ils étaient au pouvoir entre 1996 et 2001. Ceux qui ont travaillé ces dernières années avec les étrangers ou le gouvernement pro-occidental déchu, notamment, ont peur d'être réduits au silence, voire traqués, et ont nourri le flot des nombreux candidats au départ, détaillent nos confrères.