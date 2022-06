DIRECT. Jubilé d'Elizabeth II : cérémonie, défilé aérien, invités... La célébration du règne en direct

JUBILE ELIZABETH II. Ce jeudi 2 juin marque au Royaume-Uni le début des festivités pour la célébration des 70 ans du règne de la Reine Elizabeth II. Entre parade militaire et allumage des fanaux, suivez en direct cette journée si spéciale !

Le cadeau de Macron à la Reine L'essentiel Ce 2 juin 2022, les célébrations du jubilé de platine de la reine Elizabeth II débutent au Royaume-Uni. Arrivée sur le trône le 6 février 1952 et couronnée le 2 juin 1953, elle est officiellement la monarque qui a régné le plus longtemps. Ces cérémonies marquent cette installation historique sur le trône du Royaume-Uni.

Du jeudi 2 juin au dimanche 5 juin, de nombreuses festivités sont prévues pour fêter le règne de la monarque âgée de 96 ans. Ce long week-end historique s'ouvre avec le traditionnel "Trooping the Colour", défilé militaire qui chaque année marque l'anniversaire de la reine.

Ce jeudi et ce vendredi ont été déclarés fériés par le gouvernement, tandis que la couronne a prévu un budget de 33 millions d'euros (28 millions de livres) pour l'ensemble des festivités.

La reine d'Angleterre ne pourra pas assister à tous les évènements. A 96 ans, Elizabeth II fait face à des soucis de santé qui font douter de sa présence durant les cérémonies.

10:32 - En quoi consiste le tant attendu Trooping the Colour ? Dans moins de trente minutes, à 10 heures heure locale au Royaume-Uni et 11 heures en France, le défilé militaire Trooping the Colour sera lancé. Il marque l’anniversaire cérémoniel de la reine : il est à noter qu'elle est personnellement née le 21 avril 1926. Pour le défilé, plus de 1 200 officiers et soldats sont attendus. Ils partiront de la Household Division, depuis Horse Guard, qui est le bâtiment de la garde montée situé aux alentours de Downing Street, siège du gouvernement... Pour finir au pied de Buckhingam Palace. Puis, la reine fera son apparition traditionnelle au balcon du Palais, dans le cas où ses « problèmes de mobilité » ne l'en empêchent pas, comme l'a communiqué Buckingham Palace. 10:26 - Un message du duc et de la duchesse de Cambridge Moins d'une heure avant le lancement du défilé. La foule réunie pour l'occasion attend l'arrivée des troupes et de la famille royale sur le Mall à Londres. La duchesse et le duc de Cambridge, attendus pour une apparition en public, ont partagé leur excitation sur les réseaux sociaux : "Nous avons hâte de faire la fête et de voir comment vous allez vous joindre à nous pour marquer ce week-end du jubilé de platine", ont-ils publié sur Tweeter. We’re looking forward to celebrating and seeing how you’re joining us in marking this #PlatinumJubilee weekend — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) June 2, 2022 10:10 - Emmanuel Macron rend hommage à la Reine Le président de la République française a adressé un message personnel à Elizabeth II. Dans cette vidéo diffusée sur le compte Twitter du président et relayée par l'AFP, il parle d'elle comme du "fil d'or qui lie nos deux pays, la preuve de l'amitié indéfectible entre nos nations". "Votre Majesté, j'ai le privilège de Vous adresser, au nom du peuple français, mes félicitations les plus sincères pour Votre jubilé de platine", poursuit-il. "Vous êtes notre amie, notre si proche alliée, notre exemple de service aux autres. Vous célébrer aujourd'hui, c'est célébrer l'amitié sincère et profonde qui unit nos deux pays et Votre dévouement pour la servir", a-t-il ajouté chef de l'Etat français. Emmanuel Macron a également fait allusion à la Seconde Guerre mondiale : il a tenu à saluer l'engagement des combattants britanniques pendant ce conflit, eux qui se sont selon lui battus "pour la liberté dont nous jouissons aujourd'hui". "Vous avez partagé nos joies et constaté l'affection et l'admiration profondes que le peuple de France Vous porte", rappelle-t-il, avant d'assurer la "reconnaissance" de la France envers la reine pour son "courage". 09:56 - Plusieurs anniversaires célébrés durant ce jubilé La Trooping the Colour, parade militaire qui réunira plus de 1 400 soldats, 200 chevaux et 400 musiciens, célèbre l'anniversaire officiel de la reine et le lancement des festivités du week-end. Mais, fruit du hasard, elle se déroule cette année le 2 juin, journée qui marque l'anniversaire du couronnement. En effet, 70 ans auparavant, le 2 juin 1953, Elizabeth II était officiellement couronnée, un an et demi après son accession au trône le 6 février 1952.

Le coup d'envoi du jubilé de platine d'Elizabeth II est donné ce jeudi 2 juin à 10h, heure de Londres, 70 ans jour pour jour après le couronnement de la reine d'Angleterre. Les quatre jours de fêtes débuteront avec la traditionnelle cérémonie du Trooping the colour, une parade militaire qui réunira plus de 1 400 soldats, 200 chevaux et 400 musiciens selon le site officiel de la couronne britannique. Le défilé partira du palais de Buckingham et rejoindra la Horse Guards Parade où des membres de la famille royale se joindront au cortège à cheval ou en carrosse. Il se pourrait toutefois que la reine n'assiste pas au salut des troupes militaires. En mai, le palais avait prévenu de l'état de santé diminué de la reine et de ses "problèmes de mobilité".

Une chose reste sûre, la Reine contemplera le défilé aérien de la Royal Air Force qui clôturera la parade depuis le balcon du palais de Buckingham et en compagnie des autres membres de la famille royale qui "effectuent des engagements publics officiels au nom de la reine". Ils devraient être 18 à surplomber la foule depuis le balcon mais les inconditionnels de la couronne repèreront facilement l'absence de Harry et Meghan Markle qui ont renoncé à leurs titres royaux, et celle du prince Andrew, le fils de la reine accusé d'agression sexuelle dans l'affaire Epstein.

Que serait une cérémonie royale sans l'allumage des fanaux ? Le 2 juin, les sujets du Commonwealth verront s'éclairer les Platinum Jubilee Beacons. Plus de 1500 lanternes s'allumeront à travers tout le royaume d'Elizabeth II. Les capitales des pays du Commonwealth éclaireront pour la première fois leur fanaux et une lumière brillera à partir de 21 heures dans un arbre de 21 mètres de haut à Buckingham.

Mais la célébration du jubilé ne s'arrêtera pas là. Le vendredi 3 juin, une cérémonie se tiendra à la cathédrale Saint-Paul, dans le centre de Londres. Le service d'action de grâce rendra hommage "au long règne de la Reine". Le reste de la journée sera consacré au second acte de ce jubilé : 150 trésors nationaux devraient être "mis en vedette" pour "souligner l'évolution de la créativité et de la culture britannique et du Commonwealth tout au long du règne de la reine", comme l'expliquait Hello Magazine. De quoi sera composé cet autre cortège ? Avant tout de personnes de la société civile, à savoir 2 500 bénévoles et membres du public, "dont une personne de 99 ans". Ce cortège "présentera les moments clés des tendances musicales, des styles de danse et de la mode qui ont marqué les décennies."

Le samedi 4 juin, la fête continuera avec l'une des plus prestigieuses courses hippiques au monde, le Derby d'Epsom Downs. Les membres de la famille royale, très attachés à cette pratique, devraient y assister. La journée sera chargée puisque le point culminant du jubilé, l'énorme concert à Buckingham Palace retranscrit en direct et organisé par la BBC aura lieu dans l'après-midi. De grandes stars internationales sont attendues : l'évènement est de grande ampleur, de telle sorte que les Britanniques doivent envoyer leur candidature pour espérer y participer à l'issue d'un tirage au sort.

Ce jubilé devant bien prendre fin un jour, le dimanche 5 juin a été choisi comme date de clôture. Il sera marqué par le traditionnel Big Jubilee Lunch, un moment de convivialités entre voisins. Chacun est invité à partager son repas, de la manière qu'il le souhaite, dans une optique de partage et de générosité. Le pudding de platine devrait être mis à l'honneur et présent sur de nombreuses tablées. La pâtisserie primée par le concours de cuisine amateur organisé par la couronne est un gâteau roulé composé de génoise, de confiture d'orange, de crème pâtissière au citron, de biscuits aux amandes, d'un coulis de mandarine, d'écorce d'orange et de copeaux de chocolat. Après ce repas convivial, le dernier défilé du jubilé paradera dans les rues de Londres autour de The Mall. Plus de 5 000 artistes devraient participer au Platinium Jubilee Pageant qui mêlera "arts de rue, théâtre, musique, cirque, carnaval et costumes" selon Visit Britain. Pour rendre hommage à la reine Elizabeth et son amour des animaux, une meute de vingt marionnettes de corghis, le chien préféré de la reine, déambulera avec la parade d'artistes. L'on devrait aussi voir différentes représentations de chevaux, l'autre passion de la souveraine. Enfin, le clou du spectacle sera la venue d'Ed Sheeran. En conclusion de la parade qui se rendra jusqu'à Buckingham, le chanteur rendra un hommage en musique à la monarque.

Quels chanteurs seront présents pour les concerts du jubilé d'Elizabeth II ?

Un concert de deux heures trente sera organisé près du palais de Buckingham le samedi 4 juin toujours pour célébrer le jubilé de platine d'Elizabeth II. Avec la BBC en chef d'orchestre la "Platinum Party" sera diffusée en direct sur les antennes de la chaine britannique. Les animateurs Kirsty Young et Roman Kemp joueront les maîtres de cérémonie et présenteront tour à tour les chanteurs qui viendront performer sur les trois scènes mises à disposition : Diana Ross, Duran Duran, Sir Rod Stewart, Alicia Keys, Hans Zimmer, Andrea Bocelli, Mabel mais aussi le candidat britannique de l'Eurovision 2022, Sam Ryder. Les spectateurs pourront aussi apprécier le talent d'Elton John dans une performance enregistrée à l'avance et diffusée pendant le concert.

Un des chanteurs les plus attendus pour ce jubilé de platine n'est autre qu'Ed Sheeran. L'artiste britannique qui a affirmé fin avril être "fier de faire partie des célébrations" donnera un concert au palais de Buckingham pour clôturer les quatre jours de fête du jubilé de platine.

Les expositions sur la reine d'Angleterre

Plusieurs expositions sont également prévues pour célébrer ce règne exceptionnellement long. Organisées par la Royal Collection Trust, elles se dérouleront quelques temps après cette semaine de jubilé : du 7 juillet au 26 septembre 2022, le Château de Windsor tiendra une exposition portant sur l'accession au trône de la reine. Le 22 juillet jusqu'au 2 octobre 2022, une autre reviendra sur son couronnement : elle se tiendra dans la State Rooms du Palais de Buckingham. Enfin, les Ecossais pourront redécouvrir toutes les tenues arborées par la reine lors des précédents jubilés au d'Holyroodhouse à Edimbourg, de juillet à septembre 2022.

La reine d'Angleterre, pilier de la famille britannique, est certainement la monarque la plus connue au monde. Elle est de loin la première souveraine du Royaume-Uni à atteindre une telle longévité, sachant qu'en Europe, le souverain ayant régné le plus longtemps fut le roi français Louis XIV, avec 72 ans de règne. Une durée qu'Elizabeth II pourrait bientôt dépasser. Pour célébrer ce règne, des jubilés ont été organisés à plusieurs reprises.

Le jubilé d'or avait été le premier de la reine Elisabeth II. Evènement international tenu en 2002, il marquait ses 50 années de règne. Le jubilé a été marqué par une grande multitude d'événements populaires dans tout Londres en juin de la même année, complétés par des événements dans les royaumes du Commonwealth. La reine avait assisté à toutes les célébrations officielles avec son mari, le feu prince Philip, duc d'Edimbourg. Pendant une année complète, le couple royal avait parcouru plus de 64 373,76 km vers les Caraïbes, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, puis autour du Royaume-Uni, avant de clôturer cette tournée par un passage au Canada.

Puis en 2012, le Royaume-Uni avait déjà célébré le jubilé le diamant d'Elisabeth II marquant ses 60 années de règne. Cet évènement avait été international : conformément à la tradition des jubilés, une "médaille du jubilé", en diamant, est décernée dans les différents pays du Commonwealth, des jours fériés sont décrétés et des manifestations publiques sont organisées. Pour information, la reine Victoria était le seul autre monarque dans l'histoire du Royaume-Uni à avoir célébré un jubilé de diamant, en 1897. Cette fois, en 2022, le jubilé de platine de la reine Elizabeth marquera ses 70 ans de service. Des festivités sont également prévues.

Si les festivités s'annoncent nombreuses et joyeuses, il y a toutefois une ombre au tableau : la reine d'Angleterre ne pourra pas assister à tous les évènements. A 96 ans, Elizabeth II fait face à des soucis de santé. Depuis son hospitalisation en octobre 2021, elle se déplace avec une canne et a raréfié ses apparitions publiques sur les derniers mois. Ses médecins lui ont ainsi recommandé de privilégier le repos : elle ne pourra de fait pas suivre l'entièreté de ce programme très chargé, même si elle sera bien présente au balcon du palais royal pour suivre le Trooping the colour, ce jeudi.

A évènement exceptionnel, cadeau exceptionnel. Pour célébrer les 70 ans de règne d'Elizabeth II, Emmanuel Macron lui a adressé un cadeau tout particulier. Le président de la République a en effet fait don à la monarque d'un cheval de la Garde républicaine, comme l'a dévoilé Paris Match. Il s'agit de Fabuleu de Maucour, "cheval phare de la cavalerie du régiment". Par ailleurs, une selle et un sabre de la Garde républicaine ont également été offerts à la souveraine, mercredi 1er juin. A noter qu'Emmanuel Macron ne sera pas présent aux festivités en Angleterre mais ravivera la flamme du soldat inconnu, ce jeudi, en hommage, accompagné de l'ambassadrice du Royaume-Uni en France.