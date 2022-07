Résultat du référendum en Tunisie : la nouvelle Constitution adoptée selon les sondages

REFERENDUM TUNISIE. Moins de 30% des Tunisiens ont voté au référendum sur une nouvelle Constitution organisé hier mais le "oui" devrait l'emporter er renforcer les pouvoirs du président Kaïs Saïed selon les sondages.

[Mis à jour mardi 26 juillet à 9h09] Depuis hier soir et encore ce matin, les rues de Tunis sont animées. La raison de l'émulation ? L'organisation du référendum sur l'adoption d'une nouvelle Constitution dans la journée du 25 juillet 2022, le vote s'est clôturé à 23h (heure française). La réforme souhaitée par l'actuel président, Kaïs Saïed, n'a pourtant pas suscité l'engouement général auprès des citoyens puisque seulement 27,54% des Tunisiens, soit un peu plus de 2,5 millions de personnes sur les 9,3 millions d'électeurs inscrits, ont participé au scrutin. Ce sont eux qui célébraient le vote et la grande majorité de "oui" annoncée par les sondages sorties des urnes dont celui de l'institut Sigma Conseil qui prévoit 90% de suffrages favorables à la nouvelle Constitution, une majorité écrasante mais relative au vu du taux de participation. L'abstention pourrait être en partie due à l'appel au boycott émis par l'opposition et suivi par les jeunes électeurs.

Quel que soit le taux de participation, seul compte le résultat du référendum de Tunisie qui est annoncé pour la fin août mais les premiers résultats officiels pourraient être connus ce mardi 26 juillet selon RFI. La Tunisie saura alors si la nouvelle Constitution qui renforce considérablement les pouvoirs du président Kaïs Saïed à l'origine du scrutin, est adoptée. "Dans cette nouvelle Constitution, [le président] a tous les pouvoirs exécutifs, les pouvoirs législatifs, les pouvoirs judiciaires et les pouvoirs religieux", faisait remarquer le membre du parti des travailleurs tunisien Hamma Hamami, auprès de Franceinfo.

En clair, le référendum tient en ceci : les Tunisiens sont-ils d'accord pour renforcer les pouvoirs du président et inscrire ses nouvelles prérogatives dans la Constitution ? Les modifications qui seraient apportées par un "oui" au référendum seraient significatives : le président pourrait notamment révoquer le chef du gouvernement - qui assure le pouvoir exécutif avec lui - sans avoir à se justifier, ni besoin d'obtenir l'accord ou la confiance du Parlement. Selon cette réforme constitutionnelle, le chef de l'Etat peut aussi soumettre lui-même des projets de loi au Parlement et en fixer la priorité. Une manière de rendre le rôle de chef de gouvernement très accessoire et de faire du président la figure incontournable - voire intouchable - du régime, avec une concentration très importante du pouvoir. Le Parlement - dont les prérogatives seraient diminuées - serait par ailleurs mis en concurrence dans l'élaboration et le vote des lois par une autre instance, une chambre constituée de représentants des régions.

Le texte proposé aux Tunisiens est très critiqué par les observateurs politiques attachés à ce que la démocratie tunisienne, fragile, puisse fonctionner aussi sereinement que possible, avec des contre-pouvoirs solides. Sadok Belaïd, le juriste qui a été chargé d'élaborer la nouvelle Constitution avec le chef de l'Etat, s'est lui-même dit en désaccord profond avec la version du texte soumis au référendum : il a notamment estimé publiquement qu'un oui au référendum validant ces modifications de constitution pourraient "ouvrir la voie à un régime dictatorial".

Le résultat du référendum devrait cependant être "oui", selon les observateurs, compte tenu de la popularité du chef de l'Etat, mais aussi du fait que les partis d'opposition ont appelé à se pas participer à ce scrutin, considérant que ce référendum était "illégal" et conçu sans concertation. Le résultat du référendum devrait être communiqué à la fin du mois d'août.