Rishi Sunak : successeur de Boris Johnson ? Peut-il devenir Premier ministre du Royaume-Uni ?

SUNAK. Rishi Sunak est l'un des deux prétendants au poste de Premier ministre du Royaume-Uni. L'ex-ministre de l'Economie va-t-il succéder à Boris Johnson ?

De ministre de l'Economie à Premier ministre ? C'est le doux rêve que caresse Rishi Sunak, lancé dans une course interne au parti conservateur britannique pour tenter de devenir le nouveau Premier ministre du Royaume-Uni et succéder à Boris Johnson. Âgé de tout juste 42 ans, celui qui est élu député depuis sept ans a recueilli le plus de voix parmi les députés de son parti (137 sur 357) pour faire partie des finalistes s'affrontant pour s'installer au 10 Downing Street, le Matignon britannique. Le quadragénaire fait face à une adversaire tout aussi âgée que lui, Liz Truss, mais n'apparaît pas comme le favori. Défenseur d'une politique économique de rigueur sans hausse des dépenses publiques, il fut notamment dans la tourmente au printemps lorsqu'il a été révélé que sa femme disposait d'un statut fiscal spécifique, lui permettant d'échapper à l'impôt au Royaume-Uni. Une information qui a suscité un tollé et qui a sérieusement entaché son image, même si la principale concernée a décidé d'y renoncer. Membre du gouvernement Johnson, Rishi Sunak a fait partie des ministres ayant démissionné début juillet pour faire pression sur le futur ex-Premier ministre afin d'obtenir sa démission. Mais pourra-t-il décrocher son siège ?

Quel est l'essentiel du programme de Rishi Sunak ?

Ancien chancelier de l'Echiquier (ministre de l'Economie), Rishi Sunak a formulé une promesse de maîtrise de l'inflation avant une baisse d'impôts sur le revenu, compensée par une hausse de l'impôt sur les sociétés. Côté environnement, il promet la neutralité carbone à l'horizon 2050 et se dit en faveur des éoliennes. Partisan du Brexit, il veut définitivement sortir de toutes les règles européennes.

Biographie de Rishi Sunak

Rishi Sunak, 42 ans, est né à Southampton, au sud de l'Angleterre, presque sur les bords de la Manche. Issu d'une famille originaire de l'Inde travaillant dans le milieu médical (mère pharmacienne et père médecin), il est diplômé de philosophie, politique, économie et administration des affaires après avoir étudié à Oxford puis Stanford, aux Etats-Unis. C'est là-bas qu'il rencontre Akshata Murthy, fille de Narayana Murthy, milliardaire indien et co-fondateur d'Infosys, une société de systèmes informatiques. Passé par le monde de la finance durant une dizaine d'années début 2000, notamment chez Goldman Sachs.

Il s'engage ensuite en politique et fait campagne, avec succès, pour être élu député dans le nord de l'Angleterre en 2015. Un poste qu'il n'a depuis cessé d'occuper. Fervent défenseur du Brexit, il entre dans le gouvernement de Theresa May en janvier 2018 et n'en est plus parti jusqu'à l'été 2022, passant de sous-secrétaire d'Etat à chancelier de l'Echiquier (ministre de l'Economie), après avoir occupé le poste de numéro 2 au sein de ce ministère. Le 8 juillet 2022, il démissionne de son poste pour faire pression sur Boris Johnson et le contraindre à quitter son poste de Premier ministre.