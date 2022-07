Fusée chinoise : va-t-elle s'écraser en entier ? Où va-t-elle tomber ?

FUSÉE CHINOISE. Dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 juillet 2022, des débris d'une fusée chinoise vont retomber sur Terre. Si l'on ne sait pas où ils atterriront, la France ne sera pas concernée. On fait le point.

Le ciel va-t-il nous tomber sur la tête ? Il semble que ce ne soit pas demain la veille. Pour autant, l'inquiétude monte ces dernières heures alors que des débris d'une fusée chinoise devraient retomber sur Terre entre le samedi 30 et le dimanche 31 juillet 2022. Envoyée le 24 juillet dernier, cette fusée Longue Marche-5B (LM-5B) transporte le deuxième élément de la station spatiale chinoise. Seul hic, à chaque lancement de cette fusée bien particulière, la question qui se pose est : où le premier étage de l'engin va-t-il retomber ?

Si l'on se veut autocentré, et pour se rassurer, la France ne devrait pas être touchée par les débris. En effet, si les calculs pour connaître l'endroit et l'heure exacte (un delta de quinze heures est envisagé) d'arrivée sur la surface terrestre des restes de la fusée sont particulièrement difficiles en raison des dimensions de l'engin (33 mètres de longueur et 20 tonnes), les scientifiques ont déterminé la zone qui devrait être impactée. Ainsi, les débris qui ne seront pas consumés dans l'atmosphère devraient tomber entre le 41e parallèle nord, c'est-à-dire la latitude de Madrid ou de Naples en Europe, et le 41e parallèle sud qui passe au sud de l'Afrique.

Si la France sera épargnée, la zone délimitée par les scientifiques concerne tout de même 88% de la population mondiale. L'inquiétude est donc de mise. Une questions e pose alors : pourquoi utiliser une telle fusée ? En effet, contrairement aux autres lanceurs de satellites, l'engin chinois compte un étage unique. Quand les fusées à deux étages se détachent assez tôt pour retomber dans l'océan, la Longue Marche-5B (LM-5B) monte jusqu'à 250 kilomètres de hauteur et se retrouve satellisée elle aussi.

C'est la troisième fois que la fusée chinoise est lancée. La première retombée de l'engin avait fait parler puisqu'elle avait occasionné quelques dégâts d'habitations en Côte d'Ivoire en mai 2020. Pour autant, aucun blessé ni mort n'avait été à déplorer. Le deuxième essai a encore été plus concluant puisque l'engin a terminé dans les eaux de l'océan Indien. Cependant, pour le directeur de la Nasa, c'est insensé : "Les nations spatiales doivent minimiser les risques pour les personnes et les biens sur Terre des réentrées d'objets spatiaux et maximiser la transparence concernant ces opérations. Il est clair que la Chine ne respecte pas les normes de responsabilité concernant ses débris spatiaux."