Mort du chef d'Al-Qaïda : où et comment a-t-il été tué ?

AL-ZAWAHIRI. Ayman al-Zawahiri a été tué par les Etats-Unis a annoncé Joe Biden, tard dans la nuit du lundi 1er août 2022. Le chef d'Al-Qaïda était recherché depuis dix ans.

"Samedi, sur mes ordres, les Etats-Unis ont mené à bien une frappe aérienne sur Kaboul, en Aghanistan, qui a tué l'émir d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri. Justice a été rendue et ce dirigeant terroriste n'est plus." Tels ont été les mots de Joe Biden, le président des Etats-Unis, au cours de la nuit (heure française). Le dirigeant a donc annoncé depuis la Maison blanche la mort du chef de l'organisation terroriste Al-Qaïda qui avait perpétré les attentats du 11 septembre 2001. La frappe a été menée par un drone de la CIA au cours du week-end, dans la capitale de l'Afghanistan. Un pays duquel l'armée américaine s'est retirée -non sans chaos-, mais dont les services de renseignement n'ont donc toutefois pas cessé leurs opérations de surveillance et de traque des terroristes. 11 ans après avoir tué Oussama Ben Laden, l'ancien leader d'Al-Qaïda, les Etats-Unis portent donc un nouveau coup à l'organisation.

Ayman al-Zawahiri tué à son domicile

Ayman al-Zawahiri était l'un des terroristes les plus traqués du monde. Recherché activement depuis qu'il avait été intronisé chef d'Al-Qaïda en 2011, l'homme mort à 71 ans avait un contrat à 25 millions sur sa tête. C'était en effet la somme que promettait de verser les Etats-Unis pour toute information susceptible de localiser le numéro 1 de l'organisation terroriste. C'est finalement au balcon de sa demeure qu'il a été découvert, située à Kaboul, la capitale de l'Afghanistan. Plus précisément, c'est dans le luxueux quartier Sherpur que l'attaque a été menée, ainsi que l'a précisé le porte-parole de l'Émirat islamique en Afghanistan, dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux, qui a condamné l'offensive américaine.

Si en 2011, Oussama Ben Laden avait été tué lors d'une offensive des forces spéciales américaines, le procédé a été bien différent pour anéantir Ayman al-Zawahiri. C'est en effet un drone qui a provoqué la mort du terroriste en tirant deux missiles à la cible précise, ne faisant aucune autre victime.