Election 2022 au Brésil : des débats électriques mais médiocres entre Lula et Bolsonaro

ELECTION BRESIL. Lula et Bolsonaro ont profité du débat présidentiel de l'entre-deux-tours pour convaincre les électeurs en vue de l'élection du 30 octobre 2022 au Brésil. Les candidats ont préféré miser sur des attaques plutôt que sur la défense de leur programme.

Il n'y a pas de campagne sans débat et les candidats à l'élection présidentielle au Brésil le savent bien. Pourtant aucune confrontation organisée entre les différents prétendants à la présidence n'a brillé par son niveaux et ils sont les seuls à blâmer, en particulier Lula et Bolsonaro. Si lors des trois débats qui se sont tenus avant le premier tour les deux favoris de l'élection ont pu être déstabilisés voire handicapés par la présence d'autres concurrents et les innombrables attaques qui les visaient, ils n'ont plus d'excuses pour justifier leur médiocre performance durant l'entre-deux-tours. Les électeurs comme la presse attendaient beaucoup du débat télévisé du 16 octobre mais les deux candidats ont préféré, comme souvent, s'étendre sur la critique du bilan ou du programme de l'adversaire plutôt que la défense de leurs propres projets présidentiels. Les insultes et provocations ont fusé durant les presque deux heures de débat, Lula a ainsi été qualifié de "honte nationale" et de "roi des fausses informations" tandis que Bolsonaro a été traité de "petit dictateur".

Entre Lula et Bolsonaro, des débats présidentiels stériles ?

Le débat du 16 octobre n'a pas fait avancer la campagne présidentielle de l'élection brésilienne. Alors que Lula et Bolsonaro ont chacun eu presque une heure de temps de parole, ils ont préféré la gaspiller en échangeant des attaques maintes fois répétées lors des meetings plutôt que de prêter attention aux préoccupations des électeurs. Les sujets de fonds sont pourtant nombreux durant l'élection présidentielle alors que le Brésil traverse une crise socio-économique, environnementale et démocratique. Certains ont bien été mis sur la table par les animateurs et modérateurs du débat mais les échanges ont cruellement manqué de profondeurs. Alors que les programmes notamment économiques des candidats restent flous sur certains points, ni Lula, ni Bolsonaro n'a profité du débat pour présenter et défendre sa future politique. Aucune solution nouvelle pour tenter de sortir le Brésil de la crise n'a été évoquée à gauche comme à l'extrême droite, les deux candidats se reposant sur des promesses d'augmentation des aides ou du salaire minimum. Même constat sur les autres sujets importants que sont la protection de l'environnement et de l'Amazonie ou la place du Brésil dans la politique internationale, point sur lequel Lula a fustigé le bilan du président sortant et assuré de "rouvrir le Brésil au monde".

Qui de Lula ou Bolsonaro a gagné le débat présidentiel ?

Impossible de nommer un vainqueur sur le fond, la forme ayant pris le dessus durant le duel entre Lula et Bolsonaro. Sur le plateau, les deux candidats se sont plutôt vus sur un ring et les attaques se sont succédées. Lula a pris la main lors de la première moitié du débat en tenant Bolsonaro responsable de "négligences" et de la catastrophe sanitaire causée par la crise du Covid-19 au Brésil, durant laquelle 680 000 personnes sont mortes du virus. Le candidat de la gauche a aussi attaqué le président sortant en le qualifiant de "petit dictateur" souhaitant mettre à mal l'indépendance et l'institution judiciaire.

Les rapports de force se sont ensuite inversés quand Jair Bolsonaro a touché la corde sensible du Parti des Travailleurs : les affaires de corruption. Alors que Lula a botté en touche, le président sortant a enchainé sur les rapports du candidat adverse avec les gouvernements autoritaires de gauche des pays voisins du Brésil. La balance est finalement revenue à l'équilibre à la fin du débat mais Lula a marqué un point de plus en jouant la carte de la provocation subtile et en obligeant le candidat du Parti libéral à se tirer une balle dans le pied. Alors que deux jours avant le débat Lula avait accusé Bolsonaro de comportements et de tendances pédophiles après les propos ambigus du chef de l'Etat sur des jeunes adolescentes Vénézuéliennesdans une interview accordée le 14 octobre, le candidat de la gauche a décidé d'orner sa veste d'une broche portant le logo de la lutte contre les abus sexuels d'enfants et d'adolescents. La président sortant s'est senti obligé de répondre aux accusations et de se défendre mais a remis le souvenir de sa sortie malheureuse dans les mémoires, ce qui a pu le desservir.

Un dernier débat avant l'élection présidentielle ?

Deux débats été annoncés durant la campagne d'entre-deux-tours de l'élection présidentielle au Brésil. Deux débats c'est aussi la limite qu'a posé Lula après sa qualification au second tour. Mais à moins d'une semaine du scrutin, la tenue d'une deuxième confrontation semble compromise. Après le duel du 16 octobre, le média CNN Brasil devait en diffuser un autre dans la soirée du vendredi 21 octobre. Mais le jour venu, Lula a décliné l'invitation prétextant une "incompatibilité avec son calendrier de campagne". Le rendez-vous qui devait être le deuxième débat est donc devenu une interview de Jair Bolsonaro.

Après une premier débat médiocre et l'annulation de dernière minute de Lula, les électeurs brésiliens se demandent si un deuxième débat aura lieu avant le scrutin du 30 octobre. Selon Bruno Meyerfeld, correspondant pour Le Monde à Rio de Janeiro, un débat est attendu le vendredi 28 octobre, dernier jour durant lequel les médias audiovisuels pourront être des lieux de campagne pour Lula et Bolsonaro. L'information doit encore être confirmée mais si le débat n'a pas lieu, il y a peu de chances pour qu'un autre duel sur un plateau télé soit organisé entre les deux ténors de la politique.