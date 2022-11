DIRECT. Manifestations en Chine : des renforts policiers pour contrer les mobilisations

Les manifestations en Chine ont attiré l'attention de certains dirigeants et le président américain Joe Biden a indiqué suivre "de près" les événements par la voix de son porte-parole John Kirby, le lundi 28 novembre. Et le porte-parole d'ajouter : "La Maison Blanche soutient le droit à manifester de manière pacifique". Washington s'est gardé de prendre position sur les revendications qui dénoncent la politique de Xi Jinping, se contentant d'émettre un simple avis : "Nous pensons qu’il sera très difficile pour la Chine de contenir le virus avec leur stratégie de zéro Covid". Une formule polie pour soutenir les manifestants sans braquer le gouvernement chinois.

Un retour au calme a été observé dans plusieurs grandes villes chinoises dans la journée et la soirée du lundi 28 novembre après un week-end entier de manifestations. La cause ? Un renfort considérable des forces de l'ordre notamment à Pékin et à Shangaï. Cette présence policière est toujours en place ce mardi pour éviter la formation de nouvelles mobilisations. Non seulement d'être présents, les policiers n'hésitent pas à questionner certains passants sur leur participation aux manifestations historiques du week-end, faisant éventuellement planer des menaces de représailles.

FIN DU DIRECT - Alors que la gronde s'élève parmi les Chinois, face aux mesures toujours très strictes contre le Covid-19, pour l'historien et spécialiste de la Chine François Godement, interrogé sur ce sujet par RTS , les autorités sont "prises entre deux feux parce qu'elles n'ont pas vu assez ce qu'il fallait faire au-delà du confinement". L'historien estime que face à la gronde, elles ne peuvent pas se permettre de tout relâcher d'un coup, car la couverture vaccinale n'est pas aussi élevée qu'en Europe. Il explique que si beaucoup de Chinois ont bien été vaccinés, ils l'ont été avec le vaccin chinois, jugé moins efficace que Pfizer ou Moderna. De même, il y a eu très peu de rappels. François Godement affirme que "si la Chine relâche les contrôles avec une couverture vaccinale qui n'est pas optimale, il est clair qu'elle aura [à faire à] un autre séisme" avec la multiplication rapide des cas de coronavirus, des hôpitaux qui ne pourront pas prendre en charge tout le monde et des milliers de morts.

28/11/22 - 22:41 - Pourquoi ces manifestations en Chine surprennent-elles autant ?

Interrogé par la Radio Télévision Suisse (RTS), l'historien et spécialiste de la Chine, François Godement, a expliqué qu'il y a, selon lui, "au moins deux surprises". "Effectivement, la violence des slogans à Shanghai", note-t-il dans un premier, rappelant toutefois que des tracts y avaient déjà été distribués dans le métro pendant le XXe Congrès national du Parti communiste chinois (PCC), en octobre dernier, contre la dictature de Xi Jinping. "La deuxième surprise, c'est que dans un système où en principe la surveillance d'Internet isole tout le monde et force les incidents à rester locaux, on a une explosion d'incidents simultanés à travers toute la Chine", explique-t-il, avant d'énumérer : "40 à 50 universités, au moins une vingtaine de villes recensées sur les médias sociaux, avec évidemment des niveaux de protestation très différents." Mais pour François Godement, "ce qui est probablement le plus important, c'est qu'il est clair à ce stade qu'au moins une grande partie de la population urbaine comprend et suit ces événements".