Charles III et William fâchés avec Harry, quelles réactions après le documentaire ?

La famille royale se prépare pour une éventuelle riposte à l'heure de la sortie du documentaire d'Harry et Meghan. Le roi Charles III serait fatigué de ces tensions tandis que le prince William n'exclut pas de répondre à son frère.

Le documentaire Harry & Meghan n'était pas encore sorti que déjà la famille royale organisait une réunion de crise. A quelle réaction peut-on s'attendre de la part du roi Charles III et du prince William après la diffusion de la mini-série autobiographique produite par le couple des Sussex, ce jeudi 8 décembre 2022 ? C'est bien connu, la monarchie britannique ne réagit jamais à chaud, mais pour l'occasion et alors que la presse britannique prévient la Couronne qu'elle pourrait vivre "son pire cauchemar", des réactions rapides des membres actifs de la famille royale pourraient survenir. Une réunion de crise s'est tenue entre le roi Charles III, le prince William et la princesse Kate Middleton pour anticiper une réponse aux éventuelles nouvelles accusations lancées par Harry et Meghan dans leur documentaire.

Une possible déclaration du prince William

Les membres de la famille royale et/ou leurs proches conseillers feront partie des premiers téléspectateurs du documentaire "Harry & Meghan". "Les principaux assistants du monarque, du prince et de la princesse de Galles prévoient de regarder les trois épisodes afin de réagir rapidement à toute nouvelle accusation" a écrit le Mirror révélant une stratégie pensée pour permettre à la famille royale de répondre rapidement aux dires de Harry et de Meghan Markle ou pour reprendre et dénoncer des propos jugés faux ou trompeurs. Une telle prise de parole serait inhabituelle et contraire au protocole royal, mais à ce sujet le prince William s'est dit "fatigué" de la devise des Windsor - "Ne jamais se plaindre, ne jamais s'expliquer" - selon le même tabloïd. A tel point qu'il pourrait s'exprimer pour exiger de son frère le retrait de certains propos. Le roi Charles III, au pouvoir depuis trois mois, serait lui aussi lassé des attaques lancées à l'encontre de la Couronne d'Angleterre par son fils et sa belle-fille. D'autant que selon des sources citées par BFMTV, la famille royale regrette et déplore le déballage en public des querelles familiales alors qu'elle dit avoir plusieurs fois essayé d'apaiser les tensions avec Harry et Meghan, en vain.

Buckingham Palace sous tension

La famille royale a préparé sa défense. Mais avant de s'exprimer, elle doit prendre connaissance du contenu de la mini-série documentaire Harry & Meghan. Sur ce point, difficile d'anticiper ce qu'il pourrait être dit au sujet de la Couronne. Des experts comme Marion Prudhomme, journaliste chez Point de Vue et interrogé par Le Parisien, jugent improbable que le prince Harry ou son épouse critiquent publiquement la reine Elisabeth II, décédée trois mois jour pour jour avant la diffusion du documentaire sur Netflix. "On peut s'attendre à tout. On ne sait pas quand ça a été tourné, peut-être au moment de leur retour au Royaume-Uni, quand la reine est morte. [...] Ce qui est certain, c'est qu'à Buckingham, on ne doit pas être très détendu", ajoute-t-elle cependant.