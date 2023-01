Le prince Harry a tué en Afghanistan... Il est désormais menacé par les talibans

Dans son ouvrage "Le Suppléant", le prince Harry admet avoir tué 25 personnes lors de ses missions en Afghanistan. Le pouvoir en place dans ce pays l'a accusé de "crimes de guerre".

Le "Suppléant" continue de faire parler de lui, en effet le prince Harry, dans l'ouvrage portant le même nom, a révélé que lors de ses missions en Afghanistan il y aurait tué 25 personnes. Le livre publié aux éditions Fayard ce 10 janvier 2023 y révèle de nombreuses autres indiscrétions sur la vie du prince Harry et de son entourage.

Le duc de Sussex désormais exilé aux Etats-Unis, a affirmé avoir tué 25 "talibans" en Afghanistan, comme le rapporte The Daily Telegraph. Lors de sa jeunesse au sein de l'armée britannique, a été déployé sur le territoire afghan à deux reprises, cependant il aurait commis ces exécutions lors de sa deuxième mission en 2012. Comparant ces personnes tuées à des "pièces de jeu d'échecs" qu'il fallait mettre "hors jeu", il affirme que son entraînement à l'armée lui a permis d'apprendre qu'on ne peut pas éliminer une cible "si on la considère comme une personne".

Le cadet du roi Charles III a précisé qu'il a décompté le nombre de victimes grâce aux caméras embarquées dans l'hélicoptère dans lequel il se trouvait lors de ce second déploiement. Cependant, le prince n'a pas exprimé de remords : "Ce n'est pas un chiffre qui me donnait satisfaction, mais ce n'est pas non plus un chiffre qui me faisait honte" a t-il écrit. Pour l'ancien militaire, ces talibans étaient des "méchants éliminés".

Des révélations choquantes au Royaume-Uni

Si les révélations d'Harry sur son passage en Afghanistan ont, bien sûr, choqué la société britannique, elles ont aussi suscité l'ire de certains militaires du pays. Le colonel Richard Kemp, qui a été interrogé par Sky News, a qualifié ces propos de "malvenus" qui pourraient entraîner des représailles contre des soldats britanniques. Le militaire, qui était à la tête des forces armées britanniques en Afghanistan en 2003, a déclaré au sujet d'Harry : "Il a caractérisé l'armée britannique comme une armée l'ayant essentiellement entraîné, lui et les autres soldats, à voir ses ennemis comme moins que des êtres humains (...), ce qui n'est pas le cas. C'est même l'opposé."

Le colonel a même indiqué que ces révélations dans le livre constituaient un danger contre le prince lui même. Toujours sur la chaîne britannique le militaire a déclaré qu'Harry avait "affaibli sa sécurité personnelle, il s'est tiré une balle dans le pied". Un ancien membre des Royal Marines, Ben Mcbean a par ailleurs tweeté son mécontentement : "n t'aime Prince Harry mais tu dois te taire !". Ben Mcbean s'est d'ailleurs interrogé sur l'entourage d'Harry "qui aurait du lui dire d'arrêter" de publier ce genre d'informations sensibles.

Les critiques des talibans

Les révélations de l'ancien pilote d'hélicoptère ont été vivement critiquées par les autorités afghanes. Anas Haqqani, haut responsable taliban s'est offusqué sur Twitter. "M. Harry ! Ceux que vous avez tués n'étaient pas des pièces d'échecs, c'étaient des humains ; ils avaient des familles qui attendaient leur retour" a-t-il publié sur le réseau social. Dans un autre tweet, le dirigeant se dit pessimiste à une possible condamnation de la Cour pénale internationale, "sourde" et "aveugle" devant Harry.

Pourtant, comme l'a partagé Sky News, un proche de victimes afghanes décédées en 2011, avant les missions du prince Harry, a réclamé qu'il soit jugé par un tribunal. "Nous demandons à la communauté internationale de juger cette personne [le prince Harry] et nous devrions obtenir une compensation pour nos pertes" a relaté le média britannique.